Порошенко закликав Зеленського продовжити курс на Євросоюз

Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (РБК-Україна/Віталій Носач)

Порошенко дав кілька установок Зеленському у питаннях втілення в життя державної стратегії

Президент України Петро Порошенко сподівається, що новий глава держави Володимир Зеленський продовжить рух України в Європейський союз, оскільки більшість українців підтримують такий напрямок розвитку країни. Про це Порошенко заявив у ході відкриття Дня Європи, передає прес-служба президента.

"Післязавтра приступить до обов'язків новий президент України. Я твердо сподіваюся, що він продовжить рух України в Європейський союз. Це не можна ігнорувати, так як абсолютна більшість українців стоїть саме на цих позиціях", - зазначив Порошенко.

Порошенко також дав кілька установок своєму наступнику в питаннях втілення в життя державної стратегії і здійснення зовнішньої політики.

"По-перше, зберегти довіру та солідарність Європейського союзу з Україною... По-друге, зміцнюйте проукраїнську міжнародну солідарність світу, міжнародну коаліцію в світі в підтримку України, яка протистоїть російській агресії і підтримує українські реформи", - сказав він.

Також він підкреслив важливість продовження посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.

"Продовжуйте і ефективно втілювати в життя Угоду про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС - Україна повинна, нарешті, вже зараз увійти у внутрішній ринок ЄС. Продовжуйте секторальну інтеграцію з ЄС за напрямками, які вже зараз зафіксовані у рішеннях саміту. І останнє, найважливіше-створити всі умови, щоб до 2023 року Україна відповідала критеріям членства в Європейському союзі і мала можливість подати заявку до повноправного членства української держави в Європейському союзі і підписати План дій щодо членства України в НАТО", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня о 10:00, а відповідне рішення напередодні ухвалила Верховна рада.