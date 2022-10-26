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Цены на яйца уже достигли максимума: прогноз аналитика, когда они начнут дешеветь

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Украина, Среда 26 октября 2022 07:30
Цены на яйца уже достигли максимума: прогноз аналитика, когда они начнут дешеветь Фото: яйца не могут стоить больше 70 гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Подорожание яиц в последние месяцы привело к тому, что цены выросли до максимального для Украины уровня. Но значительного удешевления можно ожидать только весной.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"Текущую цену можно считать максимальной. Дальше будет стабилизация и даже возможное частичное снижение", - сказала Литвин.

По ее словам, на это будут влиять два фактора:

  • Дальнейшему росту цен будет мешать низкая покупательная способность украинцев. Люди будут уменьшать потребление яиц;
  • Будет восстановлена технологическая цепочка выращивания птицы. В начале войны некоторые предприятия в условиях неопределенности частично приостановили инкубационные процессы по выращиванию молодой птицы. Из-за этого поголовье кур-несушек временно сократилось и объемы производства уменьшились.

"Таким образом, с одной стороны будет уменьшаться спрос, а с другой - увеличиваться предложение. Это и приведет минимум к стабилизации цены, а также потенциальному снижению текущих цен на яйца на 10%", - отметила Литвин.

По ее словам, значительное удешевление продукта ожидается в период возобновления сезона яйценоскости кур в домохозяйствах с приходом тепла весной.

Литвин также сообщила, что в последние периоды не наблюдалось роста экспорта яиц из Украины. "Он оставался на низком уровне во время войны и не мог повлиять на рост цены", - рассказала аналитик УКАБ.

Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2022 года больше всего в Украине подорожали яйца (на 23,0%), сало и свинина, в то же время сильно подешевели овощи.

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