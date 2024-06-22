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Погрузитесь в поток увлекательных историй: 5 впечатляющих книг Уильяма Голдинга

Подборка книг (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Styler

Температура за окном постоянно растет, что не хочется лишний раз выходить из дома, но провести этот день полезно, поможет приятная домашняя активность - почитать книгу.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам подборку из 5 замечательных книг Уильяма Голдинга, о котором вы могли не слышать.

Что известно про писателя?

Уильям Голдинг - английский писатель, родившийся в 1911 году в Сент-Колумб-Майнор, графстве Корнволл. Известен прежде всего своим романом "Повелитель мух". Уильям является лауреатом Букеровской премии и Нобелевской премии по литературе.

Повелитель мух

Этот роман считается одним из самых важных произведений английской литературы 20 века. Он рассказывает о группе мальчиков, оказывающихся без взрослых на безлюдном острове после авиакатастрофы.

Герои должны научиться жить вместе и создать собственное общество. Однако вскоре они оказываются вовлеченными в борьбу за власть.

Наследники

В произведении "Наследники" Уильяма Голдинга рассказывается о группе выживших неандертальцев. По пути в свой лагерь они неожиданно встречаются с "новыми людьми" - более развитым видом.

Это впоследствии приводит к необратимым событиям для группы. Роман исследует темы выживания, столкновения культур, неизбежности прогресса и смерти старого мира.

Шпиль

В романе "Шпиль" говорится о Джоселине, амбициозном настоятеле, который стремится построить величественный собор с впечатляющим шпилем. Одержимый этой идеей, он не учитывает финансовые трудности, скептицизм окружающих и даже собственное здоровье.

История исследует темы веры, фанатизма, силы человеческого стремления и разрушительных последствий одержимости.

Видимая тьма

Роман сосредоточен на герое, представленном в первой главе обезображенным от взрыва бомбы ребеном, который пострадал во время лондонского блица во Второй мировой войне.

Мальчик попадает в школу-интернат, где все избегают контакта с ним. Со временем доброта и загадочность персонажа привлечет преданных людей. Роман повествует о вечной теме: борьба между добром и злом.

Обряд инициации

Это произведение, по сути, ежедневник, который ведет молодой аристократ Эдмунд Талбот. Действие происходит на корабле, плывущем из Англии в Австралию.

Произведение поднимает спорные вопросы класса и сексуальности, а проза показывает автора из самых интересных и острых ракурсов.

Ранее мы писали, что президент подписал закон, благодаря которому украинцы смогут получить деньги на книги.

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