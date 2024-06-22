Пориньте у вир захоплюючих історій: 5 вражаючих книг Вільяма Ґолдінґа

Що відомо про письменника?

Вільям Ґолдінґ - англійський письменник, який народився у 1911 році у Сент-Колумб-Майнор, графстві Корнволл. Відомий перш за все своїм романом "Володар мух". Вільям є лауреатом Букерівської премії та Нобелівської премії з літератури.

Володар мух

Цей роман вважається одним із найважливіших творів англійської літератури 20 століття. Він розповідає про групу хлопчиків, які опиняються без дорослих на безлюдному острові після авіакатастрофи.

Герої повинні навчитися жити разом і створити власне суспільство. Однак незабаром вони опиняються втягнутими в боротьбу за владу.

Спадкоємці

У творі "Спадкоємці" Вільяма Голдінга йдеться про групу виживших неандертальців. На шляху до свого табору они несподівано зустрічаються з "новими людьми" - більш розвиненим видом.

Це згодом призводить до непоправних подій для групи. Роман досліджує теми виживання, зіткнення культур, неминучості прогресу та загибелі старого світу.

Шпиль

У романі "Шпиль" йдеться про Джоселіна, амбітного настоятеля, який прагне збудувати величний собор з вражаючим шпилем. Одержимий цією ідеєю, він не зважає на фінансові труднощі, скептицизм оточуючих та навіть власне здоров'я.

Історія досліджує теми віри, фанатизму, силу людського прагнення та руйнівних наслідків одержимості.

Видима темрява

Роман зосереджений на герої представленому в першій главі як спотворена від вибуху бомби дитина , яка постраждала під час лондонського бліцу у Другій світовій війні.

Хлопчик потрапляє в школу-інтернат, де всі уникають контакту з ним. З часом, доброта та загадковість його персонажу привабить відданих людей. Роман розповідає про вічну тему: боротьба між добром і злом.

Обряд ініціації

Ця книга, по-суті, щоденник, який веде молодий аристократ Едмунд Талбот. Дія відбувається на кораблі, що пливе з Англії до Австралії.

Твір підіймає суперечливі питання класу та сексуальності, а проза показує автора з найцікавіших та найгостріших ракурсів.