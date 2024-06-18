Все украинцы получат по 900 гривен на покупку книг. Президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уточнении деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлению государственной помощи на приобретение книг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №11251 .

По закону помощь оказывается: в течение года со дня достижения гражданином Украины 18-летнего возраста; при рождении ребенка - одному из родителей или других законных представителей ребенка в течение года со дня рождения ребенка.

"Таким образом, уже в этом году украинцы, которым с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет, получат сертификат в "Дії" на сумму 908 грн на электронные / бумажные / аудиальные / для лиц с нарушением зрения книги", - прокомментировала заместитель председателя Комитета Евгения Кравчук.

По ее словам, выделенные деньги со счетов нашей молодежи перейдут в поддержку украинских издателей. "Издательства, по предварительным подсчетам, смогут за эти деньги выдать дополнительно 1,5 - 2 млн экземпляров", - добавила она.

В законе прописан порядок предоставления субсидий. Государственная субсидия предоставляется в размере арендной платы, уплаченной за квартал, но при этом размер государственной субсидии не может превышать: 20 процентов общей стоимости книгоиздательской продукции, реализуемой распространителем книгоиздательской продукции через специализированный магазин для торговли книгами, расположенный в объекте аренды.

Чтение книг в Украине

Напомним, по состоянию на осень 2019 года среднестатистический читатель Украины считывал за год примерно 9 книг. В среднем больше книг прочитывают наиболее преклонных лет (от 60 лет и старше) и наиболее молодые (18-29 лет) читатели Украины (соответственно 10,7 и 9,8 книг).

По данным опроса, проведенного в 2018 году, большинство взрослых жителей Украины (60%) в течение последнего года не прочли ни одной книги (электронной или печатной) и не посещали ни библиотеки, ни книжный магазин.