Популярні українські курорти засипало снігом: приголомшливі фото

В Україні випав сніг на курортах в Карпатах (колаж РБК-Україна)

Снігопад пройшов відразу у трьох областях в районі Карпатських гір

В Україні випав сніг на популярних гірськолижних курортах в Карпатах, а також на горі Піп Іван Чорногірський. Снігопад 31 жовтня пройшовся в гірських районах відразу в трьох західних областях.

У мережі показали мальовничі фото, як накрило білою пеленою гірські масиви та відомі туристичні об'єкти в Карпатах. Кадри опубліковані на Telegram-каналі "Наш".

Снігом засипало знаменитий Буковель в Івано-Франківській області, курорт Драгобрат на Закарпатті, а також "Захар Беркут" у Волосянці близько Славського у Львівській області.

Як видно на кадрах, для любителів покататися на лижах або на сноуборді "сезон" вже практично стартував, і подекуди вже з'явилися справжні щільні замети.

Снігом засипало Буковель, Драгобрат і "Захар Беркут" (фото: t.me/nashlive)

Крім того, на горі Піп Іван Чорногорський на Прикарпатті опади у вигляді мокрого снігу досі тривають.

Як передає в Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, цим ранком через значну хмарність та сніг видимість становить до 60 метрів.

Вітер слабкий (близько 5 метрів в секунду), а температура повітря опустилася до -4 градусів.

Сніг на горі Піп Іван Чорногірський 31 жовтня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

У мережі захоплюються засніженими Карпатами та зазначають, що наприкінці жовтня в регіоні вже настала повноцінна зима.

Супер!

Зима настала

Класно!

Вже прийшла справжня зима

Раніше рятувальники розповіли, що 31 жовтня у високогір'ї Карпатських гір очікується до 10 см снігу.

Також ми писали про те, що ще 19 жовтня легендарний український курорт засипало снігопадом, і в мережі показали фото і відео.