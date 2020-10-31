Популярные украинские курорты засыпало снегом: потрясающие фото

В Украине выпал снег на курортах в Карпатах (коллаж РБК-Украина)

Снегопад прошелся сразу по трем областях в районе Карпатских гор

В Украине выпал снег на популярных горнолыжных курортах в Карпатах, а также на горе Поп Иван Черногорский. Снегопад 31 октября прошелся в горных районах сразу в трех западных областях.

В сети показали живописные фото, как накрыло белой пеленой горные массивы и известные туристические объекты в Карпатах. Кадры опубликованы на Telegram-канале "Наш".

Снегом засыпало знаменитый Буковель в Ивано-Франковской области, курорт Драгобрат на Закарпатье, а также "Захар Беркут" в Волосянке около Славского во Львовской области.

Как видно на кадрах, для любителей покататься на лыжах или на сноубордах "сезон" уже практически стартовал, и кое-где уже появились настоящие плотные сугробы.

Снегом засыпало Буковель, Драгобрат и "Захар Беркут" (фото: t.me/nashlive)

Кроме того, на горе Поп Иван Черногорский на Прикарпатье осадки в виде мокрого снега до сих пор продолжаются.

Как передает в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост, этим утром из-за значительной облачности и снега видимость составляет до 60 метров.

Ветер слабый (около 5 метров в секунду), а температура воздуха опустилась до -4 градусов.

Снег на горе Поп Иван Черногорский 31 октября (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В сети восхищаются заснеженными Карпатами и отмечают, что в конце октября в регионе уже настала полноценная зима.

Супер!

Зима настала

Классно!

Уже пришла настоящая зима

Ранее спасатели рассказали, что 31 октября в высокогорье Карпатских гор ожидается до 10 см снега.

Также мы писали о том, что еще 19 октября легендарный украинский курорт засыпало снегопадом, и в сети показали фото и видео.