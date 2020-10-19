Легендарний український курорт засипає снігопадом: фото та відео

На Драгобраті йде сніг (колаж: РБК-Україна)

У Драгобраті йде снігопад, лижники готуються до нового сезону

Вранці в понеділок, 19 жовтня, легендарний український Драгобрат, який є найбільшим гірськолижним курортом наших Карпат, засипає снігом.

Відео в Facebook опублікував користувач Василь Молдавчук. Він розповів, що сніг йшов і вночі, і насипало його близько 5-7 сантиметрів.

"Ось такий ранок понеділка. Бачимо, як сніжок продовжує падати, скільки його нападало за ніч... Невеликий вітер сьогодні, але ви подивіться, який снігопад, справжній зимовий снігопад", - розповів Молдавчук.

Драгобрат всю ніч засипало снігом (фото: facebook.com/Василь Молдавчук)

Він додав, що всі ми чекаємо нового сезону з нетерпінням. І він обіцяє бути сніжним.

Зазначимо, що Драгобрат - це невелика міжгірна долина і найвищий гірськолижний курорт Українських Карпат. Розташований він у гірському масиві Свідовець. Курорт дуже популярний серед любителів гірських лиж та сноуборду. Долина розташована на висоті 1300-1400 метрів над рівнем моря.

Опубліковано Василем Молдавчуком Неділя, 18 жовтня 2020 р.

Драгобрат засипало снігом (фото: facebook.com/Василь Молдавчук)

Зазначимо, що на горі Піп Іван сніг випав ще на Покрову 14 жовтня. Втім, народні прикмети пов'язують цей день з першим снігом.

Раніше ми писали, що синоптики у листопаді прогнозують похолодання, дощі і низьку температуру повітря. В деяких регіонах вже в першій половині місяця ймовірні заморозки і сніг.