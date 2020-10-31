Сьогодні в Карпатах випаде 10 см снігу, - метеорологи

Фото: сніг у Карпатах (facebook.com/lavyny.official)

Протягом 31 жовтня у Карпатах, внаслідок проходження фронту, очікуються значні опади у вигляді дощу. У високогір'ї Карпатських гір очікується до 10 см снігу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці сніголавинної ситуації в українських Карпатах.

У горах та на високогір'ї температура повітря знизиться нижче 0°С, ймовірний мокрий сніг.

"На високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується випадіння снігу висотою - до 10 см! Радимо утриматись від походів у гори та на високогір'я!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Карпатах в понеділок, 19 жовтня, випав сніг. На гірськолижному курорті Драгобрат намело близько 5-7 сантиметрів.

Раніше повідомлялося, що на початку листопада в Україні ще буде тепла хвиля й останнє в цьому році бабине літо.