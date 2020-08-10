У Кирилівці до людей вискочили дивовижні тварини: їх там точно не чекали (відео)

Пляж в Кирилівці (ілюстративне фото: wikimedia.by/V&ADudush)

В курортній Кирилівці люди зняли на відео сімейство граціозних тварин

У Кирилівці до людей вистрибнули дивовижні тварини, яких навряд чи очікували побачити відпочиваючі одного з найпопулярніших курортних селищ на Азовському морі. Мова йде про зграю козуль, яка пронеслася степом і потрапила на відео.

Ролик опублікував Instagram-канал Це Запоріжжя.

Відбулася чудова зустріч трохи в стороні від морського узбережжя, але, з усім тим, люди були шоковані. На кадрах з півдесятка тварин перескакують через дорогу перед авто, що рухається.

"У Кирилівці було помічено сімейство козуль", - підписані кадри.

У Кирилівці до людей вистрибнули козулі (відео: instagram.com/its_zp)

"Ну адже можете ж, якщо сильно захотіти, починати з хороших новин", - підписали коментатори ролика.

Раніше ми писали, що в Кирилівці відпочиваючі організували бурхливі розваги. На популярному курортному селищі в Запорізькій області вночі чоловіки влаштували танці на даху автомобіля, а дівчата їм підтанцьовували, але вже знизу.

Також повідомлялося, що на головному курорті Азовського морського узбережжя відпочиваючим пощастило спостерігати рідкісне і неймовірно красиве метеорологічне явище - грозовий комір, який також називають небесним цунамі.