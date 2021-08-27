На популярному українському курорті пляж втрапив у скандал: грубіянять та виганяють (фото)

В Одесі на пляжі Bright on beach стався скандал через оренду шезлонгів. Там сім'ї з дітьми відмовились продавати лежак та запропонували йти на інший пляж.

Що сталося

За словами жінки, такого "сервісу" і хамського відношення вона не зустрічала на жодному пляжі Одеси.

Так, на пляж сім'я з дітьми прийшли вранці у неділю, 23 серпня. Зокрема, вони хотіли взяти один шезлонг з парасолькою

"Два шезлонги не беремо вже виходячи з особистого досвіду, коли йдемо з дітьми. Чоловік дивиться за дітьми й лежати йому ніколи, я відпочиваю на шезлонгу, потім можемо помінятися. Але! Шезлонг нам продати відмовили, і запропонували піти на сусідній пляж, - написала жінка.

Основна причина через яку керівництво нібито забороняє це те, що вони не продають один лежак на двох людей. При цьому сказали: "Не подобається - йдіть на сусідній пляж".

"Як можна так ставитися до своїх відвідувачам? Що це за правила такі? На будь-якому пляжі міста я можу купити послугу (один шезлонг або десять), а тут немає, - обурюється жінка.

Високі ціни та хамське відношення

Окрім того, інші відпочивальники теж скаржаться на хамський персонал пляжу та високі ціни.

"Витратили 400 грн за шезлонги, 70 за рушник і 638 грн за їжу. Ціни дуже високі, кухня звичайна, як в кафе. Звичайно у нас розрядилися телефони, увіткнути телефон в їх розетку не можна, розеток у них немає. Є зарядки, де потрібно реєструватися і платити гроші. Коли ми сказали, що не зможемо заплатити за рахунком без телефонів, розетка знайшлася", - скаржиться Тетяна Швидченко.

Пляж в Одесі потрапив у скандал (фото: facebook.com/black.list.odessa)

Також пізніше їх не пустили на пляж з напоями, які вони купили на іншому барі. Однак, підстав для цього вони не знайшли.

"На нас напала якась жінка, працівниця закладу. Вона кричала, що ми повинні піти і повинні дотримуватися їх правила. Нацькувала на нас охоронця. Я її навіть заспокоювала, бо вона кричала на весь пляж", - додає жінка.

У коментарях користувачі пишуть, що відповідні випадки на цьому пляжі трапляються не вперше.