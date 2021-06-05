Небезпечна течія: на популярному українському курорті батька з дітьми віднесло у відкрите море

На курорті Арабатська стрілка чоловіка з дітьми на надувному гумовому матраці віднесло у відкрите Азовське море через сильну течію, і відпочивальники опинилися в небезпечному становищі. Трагедії вдалося уникнути завдяки очевидцям, які побачили ситуацію і забили на сполох.

Люди звернулися до правоохоронців, і разом з поліцейськими спустили на воду моторний катер, щоб врятувати "мореплавців" у біді.

За словами начальника Генічеського райвідділу Нацполіції, полковника Сергія Балути, чоловіка з дітьми наздогнали, коли ті вже перебували в понад кілометр від берега, у відкритому морі. Всіх благополучно підняли на борт і повернули на пляж цілими та неушкодженими.

Також він додав, що правоохоронці викликали рятувальників, але вирішили не чекати на них, а впоратися власними силами.

"Адже дорога була кожна хвилина, і зволікання могло коштувати комусь із дітей життя", - зазначив полковник.

Врятованими виявилися житель Львова з 11-річним сином і 5-річною дочкою, які прибули на Арабатську стрілку на місцеву базу відпочинку.

З'ясувалося, що матрац, на якому вони вирушили плавати, понесло далеко в море через сильну течію на мілководді, чого не очікували відпочиваючі.

Коли всіх доставили на берег, для дітей викликали бригаду "швидкої". Медики після огляду діагностували у хлопчика і дівчинки ознаки переохолодження, і доставили до лікарні.

Балута закликав всіх відпочиваючих бути обережнішими та не переоцінювати власні сили, а також нагадав, що аналогічні події із "заблукалими" в морі людьми на матрацах і гумових колах на курорті Арабатська стрілка трапляються щоліта.

"І далеко не завжди курортників вдається знайти живими", - наголосив він.