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Небезпечна течія: на популярному українському курорті батька з дітьми віднесло у відкрите море

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Херсонська область, Субота 05 червня 2021 20:53
Небезпечна течія: на популярному українському курорті батька з дітьми віднесло у відкрите море Колаж РБК-Україна: в Азовському морі віднесло чоловіка з дітьми на надувному матраці
Автор: Володимир Костирін

На курорті Арабатська стрілка чоловіка з дітьми на надувному гумовому матраці віднесло у відкрите Азовське море через сильну течію, і відпочивальники опинилися в небезпечному становищі. Трагедії вдалося уникнути завдяки очевидцям, які побачили ситуацію і забили на сполох.

Про це 5 червня передає видання Kherson.net.ua.

Люди звернулися до правоохоронців, і разом з поліцейськими спустили на воду моторний катер, щоб врятувати "мореплавців" у біді.

За словами начальника Генічеського райвідділу Нацполіції, полковника Сергія Балути, чоловіка з дітьми наздогнали, коли ті вже перебували в понад кілометр від берега, у відкритому морі. Всіх благополучно підняли на борт і повернули на пляж цілими та неушкодженими.

Також він додав, що правоохоронці викликали рятувальників, але вирішили не чекати на них, а впоратися власними силами.

"Адже дорога була кожна хвилина, і зволікання могло коштувати комусь із дітей життя", - зазначив полковник.

Врятованими виявилися житель Львова з 11-річним сином і 5-річною дочкою, які прибули на Арабатську стрілку на місцеву базу відпочинку.

З'ясувалося, що матрац, на якому вони вирушили плавати, понесло далеко в море через сильну течію на мілководді, чого не очікували відпочиваючі.

Коли всіх доставили на берег, для дітей викликали бригаду "швидкої". Медики після огляду діагностували у хлопчика і дівчинки ознаки переохолодження, і доставили до лікарні.

Балута закликав всіх відпочиваючих бути обережнішими та не переоцінювати власні сили, а також нагадав, що аналогічні події із "заблукалими" в морі людьми на матрацах і гумових колах на курорті Арабатська стрілка трапляються щоліта.

"І далеко не завжди курортників вдається знайти живими", - наголосив він.

Нагадаємо, що днями на Бердянській косі перехожі ледве врятували дітей, які тонули в Азовському морі. І після інциденту медики пояснили, що потрібно знати в подібних ситуаціях.

Раніше ми писали про те, що небезпечне явище в Азовському морі - відбійна течія - може погубити навіть досвідчених плавців.

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