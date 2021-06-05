Небезпечна течія: на популярному українському курорті батька з дітьми віднесло у відкрите море
На курорті Арабатська стрілка чоловіка з дітьми на надувному гумовому матраці віднесло у відкрите Азовське море через сильну течію, і відпочивальники опинилися в небезпечному становищі. Трагедії вдалося уникнути завдяки очевидцям, які побачили ситуацію і забили на сполох.
Про це 5 червня передає видання Kherson.net.ua.
Люди звернулися до правоохоронців, і разом з поліцейськими спустили на воду моторний катер, щоб врятувати "мореплавців" у біді.
За словами начальника Генічеського райвідділу Нацполіції, полковника Сергія Балути, чоловіка з дітьми наздогнали, коли ті вже перебували в понад кілометр від берега, у відкритому морі. Всіх благополучно підняли на борт і повернули на пляж цілими та неушкодженими.
Також він додав, що правоохоронці викликали рятувальників, але вирішили не чекати на них, а впоратися власними силами.
"Адже дорога була кожна хвилина, і зволікання могло коштувати комусь із дітей життя", - зазначив полковник.
Врятованими виявилися житель Львова з 11-річним сином і 5-річною дочкою, які прибули на Арабатську стрілку на місцеву базу відпочинку.
З'ясувалося, що матрац, на якому вони вирушили плавати, понесло далеко в море через сильну течію на мілководді, чого не очікували відпочиваючі.
Коли всіх доставили на берег, для дітей викликали бригаду "швидкої". Медики після огляду діагностували у хлопчика і дівчинки ознаки переохолодження, і доставили до лікарні.
Балута закликав всіх відпочиваючих бути обережнішими та не переоцінювати власні сили, а також нагадав, що аналогічні події із "заблукалими" в морі людьми на матрацах і гумових колах на курорті Арабатська стрілка трапляються щоліта.
"І далеко не завжди курортників вдається знайти живими", - наголосив він.
Нагадаємо, що днями на Бердянській косі перехожі ледве врятували дітей, які тонули в Азовському морі. І після інциденту медики пояснили, що потрібно знати в подібних ситуаціях.
Раніше ми писали про те, що небезпечне явище в Азовському морі - відбійна течія - може погубити навіть досвідчених плавців.