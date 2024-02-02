Жена Мирошниченко раскрыла правду о воспитании приемного сына и довела сеть до слез
Инна Мирошниченко, жена известного ведущего Тимура Мирошниченко, решила рассказать, тяжело ли ей и мужу дается воспитание приемного сына Марселя, которого они летом забрали из детдома. Правозащитница не стала скрывать правду.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Мирошниченко поделилась в Instagram.
"Легко ли это? Строить связь с ребенком, который никогда не испытывал любви? В чьих глазах отсутствие желания жить, уныние и печаль? Который не имел даже кратчайшего, горького, болезненного, но опыта контакта с семьей?" - спросила жена Мирошниченко.
"Психология говорит, что у детей-отказников доверие к миру и привязанность формируется гораздо труднее, чем у тех, кого изъяли из семьи. Даже из той семьи, из которой бы все вокруг попросили спасти, а потом радовались бы, не понимая, что разрушать всегда легко", - добавила она.
Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
По словам юристки, ребенок, рядом с которым в первый год его жизни нет взрослого, от которого он зависит, видение мира формируется искривленным. Малыш будет думать, что ничего не может сделать сам, но не может обратиться к кому-то за помощью, ведь никто этого не услышит.
"Это сложно. К этому почти невозможно подготовиться. Это как роды. Ты знаешь все техники дыхания и массажа. Но когда начинается, то кричишь "ничего не помогает". Хотя помогает, просто не так, как и представляли. Так и все наставления психологов, записки по курсам, опыт других… Все это очень помогает, но в моменте кажется, что земли под ногами нет", - призналась женщина.
Жена Мирошниченко добавила, что пытается доказать Марселю, что "мир стоит того, чтобы хотеть в нем жить, что любовь существует и она безусловна". Впрочем, в жизни семьи ведущего уже настал момент, когда они поняли, что "самое плохое" уже позади.
"Видишь, как зарождается жизнь там, где еще недавно было существование. И ты понимаешь, что все в жизни можно исправить. Надо только иметь силы. Много сил. Очень много сил. И веру. В себя, в ребенка, в тех, кто рядом. Это очень нелегкий путь. Но он наш на 100000 процентов", - написала она.
Мирошниченко и ее "рожденный сердцем" сын Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Реакция сети
Пост женщины умилил фанов. Они пишут, что такие искренние слова довели их до слез. Также они отметили:
- "Вы делаете большое дело, даже не потому, что отдельному мальчику спасаете жизнь, вы подаете пример сотням других людей, как должно и может быть!"
- "Как точно все написано! Невероятная семья!"
- "Желаю вам силы, веры, воодушевления, здоровья. Вы очень классные".
Напомним, ранее уже стало известно, что заплаканная Дорофеева сделала откровенное признание.
Кроме того, недавно мы рассказывали, что семья Мирошниченко начала процесс усыновления второго ребенка.