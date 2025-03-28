Популярный напиток может вызвать остановку сердца: есть во всех магазинах

Энергетические напитки, популярность которых среди молодежи растет с каждым днем, таят в себе значительную угрозу для здоровья. Недавние исследования выявили тревожную связь между регулярным употреблением этих напитков и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, внезапной остановки сердца.

Почему энергетики - это настоящее зло, рассказываем в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что известно об энергетиках?

Исследование, опубликованное в "Journal of the American Heart Association", показало, что употребление даже одной банки энергетического напитка может вызвать значительное повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений в течение нескольких часов.

Другое исследование, проведенное Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA), подтвердило, что высокие дозы кофеина, содержащиеся в энергетиках, могут привести к нарушению сердечного ритма, особенно у людей с уже имеющимися сердечными заболеваниями.

Также, есть информация о том, что частое употребление энергетиков может приводить к повышенному тромбообразованию, что является опасным для работы сердца.

Почему энергетики так опасны?

Основной причиной негативного влияния энергетиков является их состав. Высокое содержание кофеина, таурина, гуараны и других стимуляторов заставляет сердце работать в режиме повышенной нагрузки.

Это может привести к нарушению сердечного ритма (аритмии), повышению артериального давления, сужению сосудов и увеличению риска тромбообразования.

Особенно осторожными с энергетиками следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подросткам и молодежи, беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто принимает определенные лекарственные препараты.

Для повышения бодрости лучше использовать здоровые альтернативы, такие как здоровый сон, сбалансированное питание, физическая активность и натуральные напитки (чай, кофе).

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