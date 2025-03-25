Названо точное количество пива, которое абсолютно не навредит здоровью

Многие украинцы очень любят употреблять пиво. Но знаете ли вы, какое количество этого алкогольного напитка принесет минимальный вред?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca рассказывает, какое количество пива не вредно для организма.

Какое количество алкоголя безопасно?

Диетические рекомендации таких организаций, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), определяют умеренное потребление алкоголя как до двух стандартных напитков в день для мужчин и до одного стандартного напитка в день для женщин.

В пересчете на пиво это эквивалентно примерно 355 мл с содержанием алкоголя 5%. Такой уровень потребления связан с меньшим риском проблем со здоровьем по сравнению с чрезмерным потреблением.

Полезно ли пиво для здоровья?

В пиве содержится достаточно много витаминов и микроэлементов. Это витамины В1 и В2, аминокислоты, калий, натрий, магний, фосфор, антиоксиданты, органические кислоты, флавоноид ксантохумол, который подавляет действие канцерогенов. Благодаря содержанию сахара пиво может быстро пополнить запасы энергии.

Кроме того, пиво может снижать болевой синдром и благодаря дрожжам препятствует размножению некоторых болезнетворных микроорганизмов.

Умеренное потребление пива связывают с определенными преимуществами, такими как возможное улучшение состояния сердечно-сосудистой системы и увеличение плотности костей. Однако важно помнить, что чрезмерное употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая заболевания печени и повышенный риск алкогольной зависимости.

Кому пиво категорически нельзя?

Пиво, из-за своей способности раздражать пищеварительную систему, категорически не рекомендуется людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гастрит, язва и панкреатит.

Также лучше избегать пива тем, кто имеет сахарный диабет, высокое давление или сердечно-сосудистые заболевания.

Беременным женщинам и женщинам, которые кормят грудью, следует полностью исключить пиво из своего рациона.

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