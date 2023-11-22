ua en ru
Ср, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обновление Chrome Web Store: что изменилось

Среда 22 ноября 2023 14:00
UA EN RU
Обновление Chrome Web Store: что изменилось Google обновила свой магазин приложений и расширений Chrome Web Store (Фото: веб-магазин chrome)
Автор: Павел Колесник

Платформа Chrome Web Store, где представлены различные расширения и дополнения для браузера Google, сохраняла свой устаревший дизайн в течение длительного времени. Но все изменилось: переделанный магазин получил обновленный внешний вид и улучшенный интерфейс, который теперь доступен всем пользователям.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей Android Police, рассказывающий об обзорах, приложениях, телефонах, устройствах, связанных с платформами Android.

Новый Chrome Web Store заметно напоминает веб-версию платформы цифрового контента Play Маркет. Переработанный дизайн совмещает знакомую верхнюю навигационную панель с современными элементами.

Хотя он не полностью соответствует концепции Google Material You, привычной для Play Маркета, дизайн платформы гармонично вписывается в общую экосистему Chrome.

Обновленный Chrome Web Store выглядит очень минималистичным. На верхней части экрана расположен большой слайдер, демонстрирующий лучшие расширения и темы. Ниже приведены популярные продукты по категориям, а также рекомендации по загрузке.

Обновление Chrome Web Store: что изменилосьСкриншот

Также стоит отметить появление новых категорий расширений, включая основывающиеся на искусственном интеллекте, а также те, которые предназначены для покупок. Поисковик теперь находится в правом верхнем углу, что упрощает поиск необходимых приложений. Для более точного поиска можно использовать различные фильтры.

Ранее мы писали, что Google Chrome уберет всеми любимую функцию.

А еще у нас есть материал о том, что у Google Chrome появится возможность скрыть IP-адрес пользователей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Google