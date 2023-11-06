Беременная украинская ТВ-звезда сказала, где будет рожать первенца
Модель и финалистка талант-шоу "Топ-модель по-украински" Саша Литвин ждет своего первого ребенка, об этом девушка сообщила в своем блоге в Instagram.
А о том, где украинская модель планирует рожать своего первого малыша, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories Саши.
Саша Литвин сообщила о беременности
Впервые о своей беременности модель сообщила только сейчас, находясь уже на 6-м месяце. По словам Саши, она долго не могла признаться в этом публично.
"Пост о беременности я откладывала раза 4, пожалуй. А потом вообще говорю "может давай родим и уже потом всем расскажем"? Вы не представляете, как я волновалась. Хотя стоило бы начать с момента, как мы этого ждали. Поэтому хоть временно, но я объявляю свой блог беременным", - объявила Литвин.
Также девушка призналась, что она уже набрала 10 килограммов и чувствует себя очень большой. Ведь до беременности она 5 лет регулярно занималась йогой и имела идеальную фигуру.
Александра Литвин рассказала, где планирует рожать первенца
Конечно, после того, как Саша объявила о беременности, она сразу добавила окошко для вопросов в stories, где подписчики с интересом начали спрашивать модель обо всем, что их интересует.
Таким образом, будущая мама призналась, что рожать она будет точно не в Украине и не в государственной клинике.
"Рожать малыша мы будем в Америке. Здесь все клиники принимают страховку. Вопрос только в том, какая она и какой уровень комфорта может покрыть. Конечно, есть и такие, которые могут покрыть роды и за 50 тысяч долларов", - рассказывает Литвин.
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Не секрет, что последний год Саша со своим избранником Тимуром находятся в Америке, но жить в этой стране они долго не планируют.
Также девушка показала, как выглядит ее животик на 6-й месяце беременности и отметила, что ее живот очень быстро растет.
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