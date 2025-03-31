Джамала даст грандиозный концерт в Киеве. Ее культовый альбом оживет в сопровождении оркестра!

14 мая в Киеве, в Октябрьском дворце, состоится уникальный концерт Джамалы, посвященный годовщине депортации крымскотатарского народа. Певица впервые исполнит свой альбом "QIRIM" в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины и народных солистов.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram-аккаунте артистки.

По словам звезды, этот вечер станет не просто музыкальным событием, а настоящим путешествием в историю, культуру и душу Крымского полуострова.

Певица представит особые аранжировки, сочетающие традиционное звучание с современной музыкальной стилистикой.

"Концерт QIRIM - это уникальный шанс услышать вживую музыку, которая продолжает рассказывать миру об удивительной культуре. Это возможность услышать голос Крыма, его песни, которые передаются из поколения в поколение. Для меня это очень особенный момент, ведь это будет первый большой концерт QIRIM с момента его презентации. Не могу дождаться, чтобы разделить это событие с вами!" - делится Джамала.



Джамала (фото: пресс-служба)

Заметим, что альбом QIRIM, который получил Шевченковскую премию-2024, - это культурный и гражданский манифест, который воссоздает забытые или переписанные истории Крыма. 14 уникальных старинных песен объединяют полуостров в единое музыкальное полотно, открывая его многогранность.



Джамала (фото: пресс-служба)

Музыка QIRIM уже покорила мировые сцены, в частности "Евровидение-2023". В апреле 2024 года альбом вышел на виниле, а клип "ARAFAT DAĞINDAN" стал самым длинным в истории украинской музыки. Его кинематографическое качество было отмечено наградой "Клип года" от MEGOGO MUSIC AWARDS, а также победами на Munich Music Video Awards (MMVA) в Германии и International Music Video Awards (IMVA) в Венгрии.

Билеты на концерт можно приобрести на Concert.ua по ссылке. Их стоимость стартует от 590 грн.

Что известно об альбоме "QIRIM"

Это сборник крымскотатарских народных песен, которые Джамала отыскала и интерпретировала. Его цель - возродить и популяризировать крымскотатарскую культуру, которая подверглась дискриминации в советские времена (и продолжает притесняться сегодня уже российской оккупационной властью).

Альбом является своеобразным музыкальным атласом Крыма, отражающим его различные регионы и традиции, а также символом культурного сопротивления и надежды на возвращение оккупированного полуострова.

Пластинка была признана "Альбомом года-2023" по версии европейского издания Beehype, а также два года подряд входила в список лучших в мире по версии World Music Charts Europe.

В апреле 2024 года "QIRIM" вышел в формате двойного винила - уникальные пластинки, оформленные в виде книги.

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