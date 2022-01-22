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У Києві розгорнули 30-метровий прапор і створили "живий ланцюг": приголомшливі фото

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Київ, Субота 22 січня 2022 17:33
У Києві розгорнули 30-метровий прапор і створили "живий ланцюг": приголомшливі фото У Києві в День Соборності створили "живий ланцюг" (фото: vechirniy.kyiv)
Автор: Тетяна Самарук

У суботу, 22 січня, Україна відзначає День державної Соборності. У Києві жителі правого та лівого берегів створили "живий ланцюг". Зокрема, символічне об'єднання відбулося на мосту Патона.

Як все відбувалось - читайте в матеріалі нижче.

Так, кожна з колона йшла одна одній назустріч та несла 30-метрові синю та жовту смуги.

У центрі мосту колони зустрілися й об’єднали лівий і правий береги Дніпра, схід і захід України. Люди були з прапорами і у символічному одязі.

Також, після об'єднання кияни виконали Гімн України, вшанували хвилиною мовчання першого героя Небесної сотні Сергія Нігояна, якого було вбито 22 січня 2014 року.

Зазначимо, що така традиція у День Соборності відбувається у Києві вже далеко не перший рік. До того ж, для когось цей захід став традицією.

У Києві розгорнули 30-метровий прапор і створили &quot;живий ланцюг&quot;: приголомшливі фотоУ Києві розгорнули 30-метровий прапор і створили &quot;живий ланцюг&quot;: приголомшливі фотоУ Києві розгорнули 30-метровий прапор і створили &quot;живий ланцюг&quot;: приголомшливі фотоУ Києві розгорнули 30-метровий прапор і створили &quot;живий ланцюг&quot;: приголомшливі фотоУ Києві розгорнули 30-метровий прапор і створили &quot;живий ланцюг&quot;: приголомшливі фотоНа мосту Патона утворили "живий ланцюг" (vechirniy.kyiv)

Раніше ми повідомляли, що День Соборності київські школярі відсвяткували "живим ланцюгом" навколо прапора.

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День соборности Украины
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