У Києві розгорнули 30-метровий прапор і створили "живий ланцюг": приголомшливі фото
У суботу, 22 січня, Україна відзначає День державної Соборності. У Києві жителі правого та лівого берегів створили "живий ланцюг". Зокрема, символічне об'єднання відбулося на мосту Патона.
Як все відбувалось - читайте в матеріалі нижче.
Так, кожна з колона йшла одна одній назустріч та несла 30-метрові синю та жовту смуги.
У центрі мосту колони зустрілися й об’єднали лівий і правий береги Дніпра, схід і захід України. Люди були з прапорами і у символічному одязі.
Також, після об'єднання кияни виконали Гімн України, вшанували хвилиною мовчання першого героя Небесної сотні Сергія Нігояна, якого було вбито 22 січня 2014 року.
Зазначимо, що така традиція у День Соборності відбувається у Києві вже далеко не перший рік. До того ж, для когось цей захід став традицією.
На мосту Патона утворили "живий ланцюг" (vechirniy.kyiv)
Раніше ми повідомляли, що День Соборності київські школярі відсвяткували "живим ланцюгом" навколо прапора.