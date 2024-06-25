Пономарев растрогал грустными словами о своей маме и показал ее в молодости

Александр Пономарев показал черно-белое фото своей мамы в годовщину ее смерти. В соцсетях певец отметил, что Любови Анатольевны не стало ровно 20 лет назад, но она навсегда остается в его сердце и памяти.

Александр Пономарев растрогал сеть черно-белым снимком своей мамы

Исполнитель обнародовал кадр, на котором его мама позировала в молодом возрасте. На фотографии женщина предстала с пушистым домашним любимцем на плече и серьезным взглядом.

"Сегодня 20 лет как тебя нет, Мама! Царство Небесное рабе Божией Любови! Помним…", - говорится в подписи к кадру.

Мама Александра Пономарева (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Реакция сети

Тем временем в комментариях коллеги, поклонники выразили мужчине слова поддержки и соболезнования:

"Пусть ее душа с ангелами покоится"

"Большая благодарность за талантливого сына!"

"Царство небесное маме и низкий поклон за сына!"

"Искренние соболезнования вам, Александр. Царство небесное вашей маме, вечная память!".

Отметим, что в мае этого года певец тоже показывал красивые фотографии своей матери в молодости.

Мама Александра Пономарева (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Что известно о семье певца

Любовь Анатольевна была уроженкой Донецка, тогда как отец артиста, Валерий Пономарев - родом из Хмельницкого. Мужчина ушел из жизни в 1997-м, и на тот момент Александру было 24 года.

Певец со своим отцом Валерием (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Певческий талант Александра заметила именно его мать, однако тогда у семьи не было необходимых средств для оплаты обучения в музыкальной школе, а первое свое фортепиано парень получил, когда уже заканчивал 8 класс.

Семья Пономаревых (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Начало творческого пути

Немалую часть своего детства и юности будущая звезда исполнял во дворе песни под гитару, а в 12 лет написал песню "Святая Анна" и посвятил ее однокласснице, которая ему понравилась.

Кроме музыки, Александр также увлекался боксом и занимался им до 18 лет. Но в одном из поединков он пропустил удар в голову. Полученная травма стала причиной быстрого ухудшения зрения и врачи посоветовали парню отказаться от этого вида спорта.

Потому дальше перед ним предстал выбор училища для дальнейшего образования. В то время в Хмельницком ему было доступно несколько вариантов: медицинское, педагогическое и музыкальное. И, учитывая страстную любовь к музыке, он выбрал именно это направление.

Первое выступление на большой сцене Пономарев отметил громким триумфом - на "Червоній руті-93" в Донецке певец занял первое место и получил приз за лучший вокал. После этого за его плечами последовал ряд конкурсов и мероприятий, где музыкант также занимал призовые места.

Александр Пономарев сейчас (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

В период роста своей популярности Александр принял решение перебраться в столицу и перевелся учиться в столичную Национальную музыкальную академию. До этого - был студентом вокального факультета Львовского музыкального института имени М. В. Лысенко, а также окончил Хмельницкое музыкальное училище по специальности "хормейстер".

Деятельность артиста сейчас

На данный момент, в период полномасштабной российско-украинской войны, исполнитель продолжает выпускать украиноязычные треки, а также приобщаться к благотворительным мероприятиям и сборам.

В своем блоге в соцсетях 50-летний мужчина публикует фотоотчеты из выступлений, делится общими кадрами с коллегами и время от времени радует поклонников личным контентом - например, семейными фото.