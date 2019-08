Танці з зірками 2019: де і коли дивитися 1 випуск шоу, фото учасників

Учасники шоу Танці з зірками (Фото: колаж РБК-Україна)

1 випуск Танці з зірками 2019 можна буде дивитися вже 25 серпня на 1+1. Всі подробиці, список учасників, фото та номери - в матеріалі Styler

Танці з зірками 3 сезон стартує 25 серпня на телеканалі 1+1. Перший ефір популярного танцювального шоу можна буде дивитися онлайн о 21:00 в неділю.

У цей вечір на паркет вийдуть:

телеведуча Людмила Барбір і Дмитро Жук,

актриса Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар,

співак Дзідзьо та Яна Цибульська,

актор Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна,

актриса Олена Кравець і Макс Леонов,

співачка MARUV і Євген Дмитренко,

ведуча Надія Матвєєва і Валерій Шохін,

актриса Ксенія Мішина та Євген Кот,

ведучий Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова,

гімнастка Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров,

ведучий Даніель Сале та Юлія Сахневич,

співак Серьога та Аделіна Делі,

співачка TAYANNA та Ігор Кузьменко,

актор Олексій Яровенко та Олена Шоптенко

Відомо, що в 1 випуску шоу TAYANNA разом з Ігорем Кузьменком виконає страсну румбу, а крім складної хореографічної постановки артистка буде одночасно виконувати свій хіт "Шкода"

TAYANNA та Ігор Кузьменко (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір станцює разом із Дімою Жуком чуттєвий контемпорарі під проливним дощем під хіт The Weekend "Call Out My Name".

Кумир двотисячних Серьога разом із сексуальною Аделиною Делі здивує фристайлом під свій безсмертний хіт "Чорний бумер" (сам "чорний бумер" теж з'явиться на паркеті).

Зірка фільму "Свінгери" Михайло Кукуют зі своєю партнеркою Лізою Дружиніною виконає квікстеп під динамічний хіт Beyonce "Crazy In Love".

Пара Анни Різатдинової та Олександра Прохорова запалять справжню пожежу під хіт THE HARDKISS "Коханці".

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Артист і тренер Голос. Діти 5 Дзідзьо постане зовсім в новому для себе амплуа і виконає зі своєю партнеркою Яною Цибульською пристрасну сальсу під хіт "Цьом".

Дзідзьо і Цибульська Яна (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Також у цьому сезоні глядачів Танців з зірками чекає довгоочікуване повернення Дмитра Дікусара, який брав участь в проекті в парі з Іриною Білик ще 10 років тому.

Судді шоу Танці з зірками 2019

Судити 14 неймовірних пар в цьому році будуть король бального танцю Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, а також всесвітньо відомі хореограф Франсиско Гомес.

Додамо, що 1 випуск шоу Танці з зірками разом з Юрієм Горбуновим проведе співачка Тіна Кароль. А на балконі зоряних учасників після їх виступів буде зустрічати переможець Танці з зірками 2018 Ігор Ласточкін.

Танці з зірками 2019 3 сезон 1 випуск шоу відбудеться 25 серпня (Відео: YouTube / Танці з зірками)

До речі, учасниця Танці з зірками 2019 Ілона Гвоздьова розкрила топ-5 секретів краси.