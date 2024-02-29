Месть во время развода: адвокат рассказал, как муж обманул жену при разделе имущества

Пример ситуации

Во время развода бывший муж клиентки адвоката продал их автомобиль. В результате его действий она осталась без общего приобретенного автомобиля и даже без компенсации или доли от его стоимости.

В частности, авто было приобретено в браке и зарегистрировано на жену. Когда она предоставила поручение на полное распоряжение автомобилем, мужчина быстро продал машину.

Об этом стало известно уже после развода при запросе в сервисный центр МВД.

Но жена не уполномочивала мужа на продажу авто без ее согласия и ведома. Потому был подан иск на компенсацию законной половины суммы от стоимости автомобиля.

Тим более, что его новым владельцем стал - барабанная дробь - отец мужа!" - добавил адвокат.

Что заявил мужчина

Он подтвердил, что автомобиль приобретен совместно. Но настаивает, что его перерегистрация состоялась еще во время пребывания ими в зарегистрированном браке и с разрешения истицы, выдавшей доверенность.

Однако доля позивачки в общей совместной собственности на автомобиль составляет 1/2, поскольку стороны приобрели его совместно, будучи супругами.

Лишь доверенность на распоряжение транспортным средством без заключения договора купли-продажи не является основанием для получения права собственности на автомобиль.

"Ответчик ни словом не оговорился о том, что забрал автомобиль через неделю после ухода от позивачки с сыном и не возместил (перечислил) ей ни копейки от стоимости автомобиля", - рассказал Роман Симути.

Кроме того, тот факт, что новым владельцем стал отец ответчика, может свидетельствовать о том, что на самом деле автомобиль и дальше находится в пользовании ответчика и используется им в собственных целях.

Как действовать при разводе

В этом деле подобное произошло с автомобилем, но теоретически один из супругов может захотеть таким образом присвоить любое общее имущество: картины, украшения, вещи и т.д. А потом будет заявить, что он отдал жене половину стоимости.

Однако факт передачи денег мужчина должен не просто озвучить, а документально подтвердить, предъявив суду надлежаще оформленную расписку.

Адвокат отметил, что придется судиться, потратить время, средства, а затем добиться исполнения судебного решения, что тоже сложно.

Поэтому не стоит совершать ошибок, а пытаться найти компромисс.