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Можно ли в Украине развестись онлайн: объяснение

Украина, Суббота 14 октября 2023 15:14
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Можно ли в Украине развестись онлайн: объяснение Фото: украинцы могут подать заявление о разводе онлайн (diia.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Разрыв брака в Украине возможен только в офлайн-формате во время личного присутствия. Однако подать заявление на развод можно онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на портал государственных услуг.

Можно ли развестись через "Дію"

Пока украинцы не могут оформить развод через "Дію". Однако на портале "Дія" можно получить онлайн-свидетельство о расторжении брака. Документ будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный вариант.

Как подать заявление на развод онлайн

  • Зайдите на сайт Электронный суд;
  • на портале нужно зарегистрироваться по электронной почте и заходить каждый раз по электронно-цифровой подписи или через "Дію";
  • на сайте подайте исковое заявление и загрузите документы;
  • также на портале необходимо оплатить судебный сбор.

После успешной подачи заявления вы сможете через Электронный суд отслеживать прогресс дела, а также даты судебных заседаний. Также уведомление должно приходить на электронную почту.

Ранее мы объясняли, как в онлайн-режиме заменить водительское удостоверение.

Также РБК-Украина рассказывало, как украинцы могут подать заявление о браке в "Дії".

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