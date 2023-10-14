Можно ли в Украине развестись онлайн: объяснение
Разрыв брака в Украине возможен только в офлайн-формате во время личного присутствия. Однако подать заявление на развод можно онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на портал государственных услуг.
Можно ли развестись через "Дію"
Пока украинцы не могут оформить развод через "Дію". Однако на портале "Дія" можно получить онлайн-свидетельство о расторжении брака. Документ будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный вариант.
Как подать заявление на развод онлайн
- Зайдите на сайт Электронный суд;
- на портале нужно зарегистрироваться по электронной почте и заходить каждый раз по электронно-цифровой подписи или через "Дію";
- на сайте подайте исковое заявление и загрузите документы;
- также на портале необходимо оплатить судебный сбор.
После успешной подачи заявления вы сможете через Электронный суд отслеживать прогресс дела, а также даты судебных заседаний. Также уведомление должно приходить на электронную почту.
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