Помста під час розлучення: адвокат розповів, як чоловік обдурив дружину при поділі майна

Приклад ситуації

Під час розлучення колишній чоловік клієнтки адвоката продав їхній автомобіль. В результаті його дій вона залишилася без спільного придбаного автомобіля і навіть без жодної компенсації чи частки від його вартості.

Зокрема, авто було придбано у шлюбі та зареєстровано на дружину. Коли вона надала доручення на повне розпорядження автівкою, то чоловік швидко продав машину.

Про це стало відому вже після розлучення під час запиту до сервісного центру МВС.

Але дружина не уповноважувала чоловіка на продаж авто без її згоди й відома. Тому було подано позов на компенсацію законної половини суми від вартості автомобіля.

"Тим більше, що його новим власником став - барабанний дріб - батько чоловіка!" - додав адвокат.

Що заявив чоловік

Він підтвердив, що автомобіль придбано спільно. Але наполягає, що його перереєстрація відбулася ще під час перебування ними у зареєстрованому шлюбі та з дозволу позивачки, яка видала довіреність.

Однак, частка позивачки у спільній сумісній власності на автомобіль становить 1/2, оскільки сторони придбали його спільно, ще бувши подружжям.

Сама лише довіреність на розпорядження транспортним засобом без укладення договору купівлі-продажу не є підставою для набуття права власності на автомобіль.

"Відповідач жодним словом не обмовився про те, що забрав автомобіль через тиждень після того, як пішов від позивачки із сином, і не відшкодував (перерахував) їй жодної копійки від вартості автомобіля", - розповів Роман Сімуті.

Крім того, той факт, що новим власником став батько відповідача, може свідчити про те, що насправді автомобіль і надалі перебуває в користуванні відповідача і використовується ним у власних цілях.

Як діяти при розлученні

В цій справі подібне сталося з автомобілем, але теоретично один з подружжя може захотіти у такий спосіб привласнити будь-яке спільне майно: картини, прикраси, речі тощо. А потім буде заявити, що він, мовляв, віддав дружині половину вартості.

Однак, факт передачі грошей чоловік має не просто озвучити, а документально підтвердити, пред’явивши суду належно оформлену розписку.

Адвокат зазначив, що доведеться судитися, витратити час, кошти, а потім домогтися виконання судового рішення, що теж складно.

Тому не варто робити помилок, а намагатися знайти компроміс.