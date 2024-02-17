Как оформить имущество в браке, чтобы не делить его при разводе

При разводе партнеры должны разделить поровну совместно нажитое имущество. Но этого можно избежать, если заранее соответственно оформить документы на право собственности.

О том, как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марьяна Сащука в Instagram.

Что сделать, чтобы не делить имущество при разводе

"Все знают, что приобретенное имущество в браке, является общей собственностью супругов и при разводе подлежит разделу. Если же имущество приобретено только за личные деньги одного из супругов, то такое имущество должно принадлежать только этому лицу, но если другой супруг это отрицает, придется обращаться в суд и доказывать этот факт там, чтобы не делить имущество на двоих. А это, в свою очередь, приведет к затратам времени, нервов и денег", - говорит адвокат.

Сащук делится тремя способами, как оформить имущество в браке, чтобы потом его не делить при разводе.

Первый способ - можно заключить брачный договор до или во время брака. В нем нужно четко прописать вопросы, связанные с обретением этого имущества в браке. Или при приобретении этого имущества попросить другого супруга написать заявление, в котором он признает, что имущество, которое приобретается в браке, является собственностью исключительно другого супруга, поскольку приобретено за его деньги. Это заявление нужно обязательно заверить у нотариуса", - советует юрист.

Второй способ - получить определенное имущество в подарок, тогда оно не будет подлежать разделу.

"Хотя с этим вариантом надо быть аккуратным, потому что если другой супруг заподозрит, что этот подарок был фиктивный и скрывал куплю-продажу, тогда такое оформление может быть обжаловано в суде", - объясняет Сащук.

Третий способ - записать имущество на папу, маму или любое другое лицо, которому вы доверяете. То есть в договоре купли-продажи нужно записать не вас, а это лицо. В этом случае такое имущество точно не будет делиться супругами, поскольку оно им не принадлежит. Здесь главное, чтобы тот, кому вы доверяете, потом вас не подвел.