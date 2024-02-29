Месть во время развода: адвокат рассказал, как муж обманул жену при разделе имущества

Развод - тяжелый процесс в жизни пары. Во время раздела общего имущества следует быть осмотрительными, чтобы один из партнеров не обманул другого. Адвокат рассказал, как муж продал совместный автомобиль супругов без ведома жены.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина .

Пример ситуации

Во время развода бывший муж клиентки адвоката продал их автомобиль. В результате его действий она осталась без общего приобретенного автомобиля и даже без компенсации или доли от его стоимости.

В частности, авто было приобретено в браке и зарегистрировано на жену. Когда она предоставила поручение на полное распоряжение автомобилем, мужчина быстро продал машину.

Об этом стало известно уже после развода при запросе в сервисный центр МВД.

Но жена не уполномочивала мужа на продажу авто без ее согласия и ведома. Потому был подан иск на компенсацию законной половины суммы от стоимости автомобиля.

Тим более, что его новым владельцем стал - барабанная дробь - отец мужа!" - добавил адвокат.

Что заявил мужчина

Он подтвердил, что автомобиль приобретен совместно. Но настаивает, что его перерегистрация состоялась еще во время пребывания ими в зарегистрированном браке и с разрешения истицы, выдавшей доверенность.

Однако доля позивачки в общей совместной собственности на автомобиль составляет 1/2, поскольку стороны приобрели его совместно, будучи супругами.

Лишь доверенность на распоряжение транспортным средством без заключения договора купли-продажи не является основанием для получения права собственности на автомобиль.

"Ответчик ни словом не оговорился о том, что забрал автомобиль через неделю после ухода от позивачки с сыном и не возместил (перечислил) ей ни копейки от стоимости автомобиля", - рассказал Роман Симути.

Кроме того, тот факт, что новым владельцем стал отец ответчика, может свидетельствовать о том, что на самом деле автомобиль и дальше находится в пользовании ответчика и используется им в собственных целях.

Как действовать при разводе

В этом деле подобное произошло с автомобилем, но теоретически один из супругов может захотеть таким образом присвоить любое общее имущество: картины, украшения, вещи и т.д. А потом будет заявить, что он отдал жене половину стоимости.

Однако факт передачи денег мужчина должен не просто озвучить, а документально подтвердить, предъявив суду надлежаще оформленную расписку.

Адвокат отметил, что придется судиться, потратить время, средства, а затем добиться исполнения судебного решения, что тоже сложно.

Поэтому не стоит совершать ошибок, а пытаться найти компромисс.