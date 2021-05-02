У Києво-Печерській Лаврі парафіяни масово порушували карантин: фото і відео з місця богослужіння

У неділю, 2 травня, в Києво-Печерській Лаврі парафіяни масово порушували карантинні обмеження під час того, як прийшли освятити свої великодні кошики.

У Києво-Печерській Лаврі парафіяни порушували карантин (фото: Telegram-канал "Великий Київ")

Велика кількість парафіян стовпилася в церкві. При цьому люди не дотримувалися ніякої соціальної дистанції і у більшості не було захисних масок.

У Києво-Печерській Лаврі парафіяни порушували карантин (фото: Telegram-канал "Великий Київ")

Ті, у кого були маски, вони їх просто спустили на підборіддя або наділи так, що був відкритий ніс. Священники при цьому теж були без масок і не закликали вірян дотримуватися карантину.

У Києво-Печерській Лаврі парафіяни порушували карантин (відео: YouTube)