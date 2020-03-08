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Без допомоги не обійтися: Супрун розповіла, що потрібно знати про психічні розлади

STYLERЖиття    08.03.2020 - 08:43
Без допомоги не обійтися: Супрун розповіла, що потрібно знати про психічні розлади
Супрун розповіла про психічні розлади та психіатричну допомогу

Супрун поділилася важливими рекомендаціями

Уляна Супрун стверджує, що ніхто не застрахований від виникнення певної проблеми з психічним здоров'ям. Іноді ситуація може бути досить складною і тоді без втручання лікаря-психіатра не обійтися. Про це екс-чиновниця повідомила в соціальній мережі Facebook.

За словами Супрун, важливо не тільки вчасно отримати психіатричну допомогу, але також знати порядок її надання та свої права. Пацієнти психіатричних лікарень мають такі ж права, як і пацієнти звичайних багатопрофільних лікарень і цим знанням не варто нехтувати.

"Людина може отримати як амбулаторну, так і стаціонарну психіатричну допомогу, але тільки за умови надання усвідомленої письмової згоди. Тому потрапити на лікування можна лише за власною згодою пацієнта або за рішенням суду. Через суд це може статися, якщо людина потенційно небезпечна для себе і оточуючих. Тоді застосовується примусова госпіталізація", - зазначено в повідомленні.

Також зазначається, що пацієнти психіатричних лікарень мають право знати, на якій підставі знаходяться на лікуванні. Перед отриманням усвідомленої згоди людині зобов'язані повідомити про характер психічного розладу, а також методи, тривалість лікування і можливі побічні ефекти терапії.

Супрун зазначає, що є поширений міф, який свідчить: якщо людина потрапила в психіатричну лікарню, то це на все життя. Насправді це не так, якщо ви потрапили в лікарню по своїй волі, а потім передумали і хочете виписатися - це ваше право. І якщо вам відмовляють - це порушення закону.

Тому експерт рекомендує краще вивчити свої права, щоб надалі боротися за них і знати, коли їх порушують.

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