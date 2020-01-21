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Допомоги немає: українець поскаржився на уряд після аварії літака Air Bek

STYLERЖиття    21.01.2020 - 19:45
Допомоги немає: українець поскаржився на уряд після аварії літака Air Bek
Крах літака Bek Air (фото: колаж РБК-Україна)

Українець Юрій Сон поскаржився на уряд, який не надав йому допомогу після авіакатастрофи Bek Air

Катастрофу літака Bek Air відбулося 27 грудня 2019 року в Казахстані. На борту перебувало 98 осіб, 12 з яких померли. Уродженець Запоріжжя Юрій Сон разом з дружиною змогли вижити в цій авіакатастрофі, але отримали серйозні каліцтва. На своїй сторінці у Facebook Юрій поскаржився на українську владу, яка не надала йому належну допомогу.

За словами Юрія, йому з дружиною пощастило вижити, але у них у обох переломи хребтів. При цьому казахський уряд повністю оплатив їх, майже двотижневе, перебування у лікарні.

Юрій нарікає, що українська сторона надіслала людину, яка сказала: "Якщо що, звертайтеся". Далі він продовжив порівнювати казахський уряд з нашим.

Юрій написав, що казахська сторона надіслала кращого фахівця, щоб він зміг поставити вірний діагноз, в український уряд надіслав середнього фахівця, який один раз сконтактувався з фахівцями з Казахстану, а після жодного разу не підняв трубку і не відповів ні на одне повідомлення Юрія та його дружини.

Він також заявив про те, що казахський уряд сприяв пошуку речей в уламках літака. При цьому українська сторона надіслала список паперів, які потрібні для отримання допомоги.

Чоловік також зазначив, що для перельоту в Україну в лежачому положенні разом з дружиною їм потрібно було заплатити 12 тисяч доларів і казахська авіакомпанія надала їм 50% знижку на переліт.

Допомоги немає: українець поскаржився на уряд після аварії літака Air Bek

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що тіла 11 загиблих українців в авіакатастрофі в Ірані зустріли в Борисполі.

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