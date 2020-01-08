НП в літаку: як врятуватися у разі авіакатастрофи

Авіакатастрофа - що робити у випадку НП в літаку (Фото: колаж РБК-Україна)

Поради з безпеки для пасажирів літака в разі краху

Катастрофа українського літака в Ірані Boeing 737 рейсу 752 авіакомпанії МАК 8 січня призвела до загибелі 176 людей - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, серед яких 11 громадян України. За основною версією, аварія сталася через займання двигуна через технічні несправності.

Трагедія змусила вкотре задуматися про безпеку польотів у пасажирських літаках і як діяти в разі НП на борту, щоб врятуватися.

Як запевняють експерти, більш безпечними для польотів є великі авіалайнери. Згідно з даними дослідження Федерального агентства цивільної авіації США, при аварії та пожежі пасажирів у великих аеробусів шанси на виживання вище, ніж у пасажирів менших розмірів з причини аеродинамічних властивостей корпусу та конструкції.

Згідно зі статистикою, більшість інцидентів на авіалініях трапляється в моменти зльоту та посадки лайнера, тому в ці моменти краще не спати і зберігати пильність. Важливо звернути увагу на індикатори ременів безпеки над сидіннями - при зльоті та посадці ви повинні бути готові в разі інциденту швидко покинути літак.

У випадку аварійної посадки краще всього знаходитись якомога ближче до виходу. Краще вибирати місця не далі, ніж за 5 рядів до виходу. У пасажирів, які сидять в перших 5 лавах від аварійного люка, шансів вижити у випадку інцидентів більше.

У великих бортах запасних та аварійних виходів як правило 6: по 2 з кожного боку в носовій, хвостовий і центральній частині судна.

Уважно слухайте інструктаж бортпровідників, які докладно розповідають, де розташовані аварійні виходи, кисневі маски та інші рятувальні засоби.

За словами досвідченого штурмана Ігоря Ободкова для сайту "МН", зазвичай дуже складно зрозуміти, що літак почав падати.

"Коли людина летить літаком, вона губиться в просторі. Навіть пілот не зможе чітко визначити положення літака в повітрі, якщо не видно горизонту. А ось, наприклад, тряска - це не показник, оскільки це може бути звичайна бовтанка. Погана ознака, якщо на борту пахне горілим", - розповів він.

При розгерметизації корпусу у людини на борту літака є менше 15 секунд до втрати свідомості, пише "Сьогодні". Варто пам'ятати важливе правило - перед тим як допомогти сусідові, треба надіти кисневу маску самому.

Також для порятунку в авіакатастрофі рекомендують покласти подушку або м'які речі на коліна, що допоможе пом'якшити удар і захистити голову.

Треба надіти рятувальний жилет, але не надувати його, якщо лайнер падає у воду - після удару вона може заповнити салон, і надутий жилет утруднить евакуацію.