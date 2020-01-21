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Помощи нет: украинец пожаловался на правительство после крушения самолета Bek Air

STYLERЖизнь    21.01.2020 - 19:45
Помощи нет: украинец пожаловался на правительство после крушения самолета Bek Air
Крушение самолета Bek Air (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинец Юрий Сон пожаловался на правительство, которое не оказало ему помощь после авиакатастрофы Bek Air

Крушение самолета Bek Air произошло 27 декабря 2019 года в Казахстане. На борту находилось 98 человек, 12 из которых скончались. Уроженец Запорожья Юрий Сон вместе с женой смогли выжить в этой авиакатастрофе, но получили серьезные увечья. На своей странице в Facebook Юрий пожаловался на украинские власти, которые не предоставили ему надлежащую помощь.

По словам Юрия, ему с женой посчастливилось выжить, но у них у обоих переломы позвоночников. При этом казахское правительство полностью оплатило их, почти двухнедельное, пребывание в больнице.

Юрий сетует, что украинская сторона прислала человека, который сказал: "Если что, обращайтесь". Далее он продолжил сравнивать казахское правительство с нашим.

Юрий написал, что казахская сторона прислала лучшего специалиста, чтобы он смог поставить верный диагноз, в украинское правительство прислало среднего специалиста, который один раз сконтактировал со специалистами из Казахстана, а после ни разу не поднял трубки, и не ответил ни на одно сообщение Юрия и его жены.

Он также заявил о том, что казахское правительство способствовало поиску вещей в развалинах самолета. При этом украинская сторона выслала список бумаг, которые нужны для получения помощи.

Мужчина также отметил, что для перелета в Украину в лежащем положении вместе с женой им нужно было заплатить 12 тысяч долларов и казахская авиакомпания предоставила им 50% скидку на перелет.

Помощи нет: украинец пожаловался на правительство после крушения самолета Bek Air

Скриншот с Facebook

Напомним, что тела 11 погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране встретили в Борисполе.

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