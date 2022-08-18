Біологічний годинник збивається: лікарі назвали причини проблем з менструацією під час стресу
У періоди сильного стресу в організмі людини можуть збиватися звичні біологічні ритми. Головним регулятором функціонування організму є баланс гормонів, який тісно пов'язаний з безліччю фактором. Сильний стрес може впливати на рівні гормонів, а ті - проявлятися в процесах в організмі, в тому числі й на менструації.
Які проблеми можуть виникнути під час критичних днів і чому це відбувається, розповіли фахівці з "Бережи себе".
Що відбувається з місячним циклом під час стресу
Під час війни жінки знаходяться в стані сильного стресу, і найчастіше - протягом тривалого часу. А це сильно відбивається на балансі гормонів, які регулюють роботу репродуктивної системи.
На тлі стресу цикл може збільшитися до 35 днів або навпаки, скоротитися до 21 дня. За даними Національної служби здоров'я, у більшості жінок цикл становить 28 днів - від початку однієї менструації до початку іншої.
Найчастішою причиною нерегулярної менструації стає саме нервове перенапруження, зміна умов і обставин життя. Кожен організм реагує на стрес по-своєму.
У когось стрес може привести до тривалої затримки, у когось збивається звичний календар, а у деяких стрес може не вплинути на менструацію зовсім.
Що ще може порушити менструальний цикл
- Незвичайна фізичне навантаження
- Обмежене харчування і схуднення
- Недостатня кількість води
- Запальні захворювання та інфекції, в тому числі й ті, які передаються статевим шляхом
- Порушення роботи ендокринних органів
- Синдром полікістозних яєчників
- Наближення менопаузи
- Вагітність
Що ж робити при порушенні менструального циклу?
Якщо у вас збився цикл або затримка менструації, то насамперед потрібно зробити тест на вагітність.
Зверніть увагу на ознаки запалення або інфекції: дискомфорт, печіння в області статевих органів, незвичайні виділення.
Згадайте, чи не було у вас незахищеного сексу (або ви не змогли проконтролювати цілісність презерватива).
Зверніть увагу на своє харчування - чи достатньо ви їсте і п'єте.
Отримайте консультацію гінеколога, хоча б онлайн - в інтернеті зараз можна знайти лікарів, які консультують під час війни віддалено.
Якщо є можливість - запишіться на прийом до гінеколога в найближчому медичному закладі.
До речі, раніше медики пояснили, чому місячні починаються раніше циклу і яка в цьому небезпека.
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