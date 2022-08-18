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Біологічний годинник збивається: лікарі назвали причини проблем з менструацією під час стресу

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Четвер 18 серпня 2022 13:15
Біологічний годинник збивається: лікарі назвали причини проблем з менструацією під час стресу Фото: лікарі назвали причини проблем з місячними (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

У періоди сильного стресу в організмі людини можуть збиватися звичні біологічні ритми. Головним регулятором функціонування організму є баланс гормонів, який тісно пов'язаний з безліччю фактором. Сильний стрес може впливати на рівні гормонів, а ті - проявлятися в процесах в організмі, в тому числі й на менструації.

Які проблеми можуть виникнути під час критичних днів і чому це відбувається, розповіли фахівці з "Бережи себе".

Що відбувається з місячним циклом під час стресу

Під час війни жінки знаходяться в стані сильного стресу, і найчастіше - протягом тривалого часу. А це сильно відбивається на балансі гормонів, які регулюють роботу репродуктивної системи.

На тлі стресу цикл може збільшитися до 35 днів або навпаки, скоротитися до 21 дня. За даними Національної служби здоров'я, у більшості жінок цикл становить 28 днів - від початку однієї менструації до початку іншої.

Найчастішою причиною нерегулярної менструації стає саме нервове перенапруження, зміна умов і обставин життя. Кожен організм реагує на стрес по-своєму.

У когось стрес може привести до тривалої затримки, у когось збивається звичний календар, а у деяких стрес може не вплинути на менструацію зовсім.

Що ще може порушити менструальний цикл

  • Незвичайна фізичне навантаження
  • Обмежене харчування і схуднення
  • Недостатня кількість води
  • Запальні захворювання та інфекції, в тому числі й ті, які передаються статевим шляхом
  • Порушення роботи ендокринних органів
  • Синдром полікістозних яєчників
  • Наближення менопаузи
  • Вагітність

Біологічний годинник збивається: лікарі назвали причини проблем з менструацією під час стресуЩо ж робити при порушенні менструального циклу?

Якщо у вас збився цикл або затримка менструації, то насамперед потрібно зробити тест на вагітність.

Зверніть увагу на ознаки запалення або інфекції: дискомфорт, печіння в області статевих органів, незвичайні виділення.

Згадайте, чи не було у вас незахищеного сексу (або ви не змогли проконтролювати цілісність презерватива).

Зверніть увагу на своє харчування - чи достатньо ви їсте і п'єте.

Отримайте консультацію гінеколога, хоча б онлайн - в інтернеті зараз можна знайти лікарів, які консультують під час війни віддалено.

Якщо є можливість - запишіться на прийом до гінеколога в найближчому медичному закладі.

Біологічний годинник збивається: лікарі назвали причини проблем з менструацією під час стресу

До речі, раніше медики пояснили, чому місячні починаються раніше циклу і яка в цьому небезпека.

А також ми писали про те, які симптоми болю при місячних не можна ігнорувати.

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