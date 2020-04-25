Поминальні дні в Україні: як помолитися за померлих і вшанувати пам'ять пращурів

Поминальні дні в Україні в 2020 році пройдуть з урахуванням карантину через коронавірус. Церква, МОЗ і уряд рекомендують перенести традиційні походи на цвинтарі для вшанування пам'яті померлих рідних і близьких на більш пізній термін. Також священики розповіли, як в умовах обмежувальних заходів можна помолитися за душі пращурів.

Зазвичай поминальні дні (Поминальний тиждень, "Проводи", "Гробки", по-церковному "Радониця") відзначають через тиждень після Великодня, і в цьому році дати припадають на період з 26 по 28 квітня. Зараз на карантині збори на кладовищах вважаються порушенням і за це загрожує штраф у 17 тисяч гривень.

Таким чином у більшості регіонів вшанувати пам'ять пращурів і померлих близьких можна буде 6 червня - на Троїцьку поминальну суботу.

В нинішні поминальні дні священики радять вдома прочитати такі молитви:

Цю коротку молитву потрібно читати якомога частіше. Краще це робити перед образами та запалити свічку.

Упокой, Господи, душі рабів Твоїх (імена), прости їм усі гріхи їх, вільні і невільні, даруй їм Царство Твоє Небесне і сотвори їм вічную пам’ять.

Ще одна молитва в поминальні дні за душі померлих:

Пом’яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів Твоїх (імена) і, як Благий і Чоловіколюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні й невільні, визволи їх від вічної муки і вогню геєнського і даруй їм причастя й насолоду вічних Твоїх благ, що Ти приготував для тих, хто любить Тебе. Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від Тебе, а несумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа вірували, у Тройці славимого Бога і Тройцю в Єдиниці православно до останнього подиху свого сповідували. Тому милостивим будь до них, і віру в Тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як Щедрий, упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Бо Ти один без усякого гріха, і правда Твоя – правда вічна; і Ти один Бог милости і щедрот, і чоловіколюбства, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Раніше ми публікували календар поминальних днів у 2020 році та розповідали, коли потрібно вшанувати померлих рідних.