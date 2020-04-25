Поминальні дні в Україні перенесли через карантин: названі дати

Поминальні дні в Україні (колаж: РБК-Україна)

Поминальні дні в Україні перенесено на період після ослаблення карантину

Поминальні дні в Україні в 2020 році були перенесені через жорсткий карантин, який продовжили до 11 травня у всіх регіонах країни. З метою запобігання поширення коронавірусної інфекції, влада заборонили відвідування кладовищ до ослаблення карантинних заходів. Повідомляється, що в більшості регіонів вшанувати пам'ять померлих можна буде 6 червня - в Троїцьку поминальну суботу.

Як повідомляється, в Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Сумах, Мукачево, Кривому Розі, Житомирі, Вінниці, Рівне, підконтрольній частині Донецької області місцева влада вже закрила кладовища.

Київська міська державна адміністрація заявила, що у поминальні дні, які зазвичай проходять на наступні вихідні після Великодня, кладовища будуть закриті через рекомендації Міністерства охорони здоров'я, але вшанувати пам'ять померлих можна буде 6 червня - у Троїцьку поминальну суботу. Виняток становить обряд поховання за умови дотримання протиепідемічних заходів і присутності не більше 10 осіб, відстань між якими повинна складати не менше 1,5 м.

У Київській області обмеження на відвідування кладовищ буде продовжено до 3 травня. Туди можна буде потрапити на транспорті. Виняток становитимуть вантажні авто і спецтехніка, використовувана в обрядах поховання.

Як повідомляє видання "Апостроф", в Одеській області відвідування кладовищ обмежили з 21 квітня через зростання кількості заражених коронавірусом - до завершення карантинних заходів. Поминальні дні після Великодня і вчинення заупокійних молитов перенесли на Троїцьку батьківську поминальну суботу.

У Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Вінницькій, Миколаївській та Сумській областях кладовища в поминальні дні також будуть перенесені на 6 червня. Інші ж області також закликали наслідувати їхній приклад.

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