Поминальні дні 2020: що можна і не можна робити

Поминальні дні 2020 в Україні пов'язані з низкою заборон і традицій. У цьому році також встановлені заборони на державному рівні – в більшості областей заборонено приходити на кладовища. Що можна і не можна робити в поминальні дні, а також всі традиції поминального дня – читайте нижче.

Поминальні дні – це можливість згадати всіх своїх померлих родичів, помолитися за упокій їхніх душ, подумати про все хороше, що вони зробили, і що вас пов'язувало за життя.

Поминальні дні: що не можна робити

У поминальний день не можна згадувати покійного людини поганими словами та засуджувати його. Заведено говорити або щось хороше, або нічого.

Священнослужителі не поділяють і не вітають прагнення людей поминати покійних міцними спиртними напоями.

Не вітаються надмірні гучні гуляння та трапеза на цвинтарях біля могил. Це місце тиші, а не шуму, веселощів і розгулу.

У поминальний день не можна відмовляти в милостині, особливо на кладовищі або в церкві.

Не можна займатися брудною роботою по будинку і на присадибній ділянці: шити, прати, прибирати, будувати й т. д.

В цей день не можна сваритися, лаятися, лихословити – вважається, що душі померлих нас чують і засмучуються через це.

Також не можна в поминальних записках писати імена тих, хто не був хрещений. Ця заборона стосується і самогубців.

Поминальні дні: що можна і потрібно робити

У поминальні дні потрібно прийти в церкву принести пожертви, продукти або гроші, вписати покійних родичів у поминальні записки, поставити свічки за упокій і помолитися за їхні душі. Але у 2020 році під час карантину можна звернутися до священників онлайн, написавши поминальні записки. Деякі церкви беруть онлайн заявки, якщо людина хоче поставити свічку або внести пожертвування.

У поминальний день слід відвідати могили померлих на кладовищі, принести вінки, квіти, свічки. У 2020 році поминальний день з 26 квітня був перенесений на 6 червня, тому українці не зможуть відвідати кладовище.

Якщо ви все-таки вирішили відвідати кладовище, то однією з важливих традицій є залишення солодощів і печива на могилах або ж частування знайомих і незнайомих людей, дітей, жебраків на кладовище, щоб вони пом'янули усопших.

Вдома також влаштовують поминки, де за загальним столом збираються всі, хто знає і пам'ятає померлих. Слід помолитися, а потім приступити до тихої сімейної трапези. На столі обов'язково має бути кутя, а також традиційні пасхальні страви: паски та крашанки.

Варто відзначити, що правильно помолитися за померлих можна і вдома. Раніше ми публікували поминальну молитву.

Якщо ви все-таки вирішили вшанувати пам'ять покійного, важливо дотримуватися карантинних правил і триматися на відстані не менше, ніж 1,5 метра від людей.

Варто нагадати, що поминальні дні в Україні у більшості областей були перенесені на іншу дату. Як повідомляється, в Києві та області, Дніпропетровську, Запоріжжі, Сумах, Мукачево, Кривому Розі, Житомирі, Вінниці, Рівному, Одесі, Херсоні та підконтрольній частині Донецької області місцева влада вже закрила кладовища.

Також ми писали, що буде якщо все-таки піти на цвинтар у поминальний день.