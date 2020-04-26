Поминальна неділя: у Києві авто "штурмують" кладовище

Червона гірка в Україні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Червона гірка в Україні у 2020 році перенесена на літо

Червона гірка або поминальна неділя пов'язана з відвідуванням близьких померлих на цвинтарі. В Україні у 2020 році поминальний день був перенесений на 6 червня, а кладовища закрилися на тлі карантину. В результаті невдоволені кияни на автомобілях намагаються потрапити на кладовище.

У поминальну неділю кияни на автомобілях масово намагаються потрапити на кладовище, але правоохоронці заблокували в'їзд. Про це повідомили в чаті DTP KIEV INFO у Telegram.

"Всі хочуть потрапити на кладовище. Кожні 40 секунд під'їжджають машини", - наголошується в підписі під фото.

Варто відзначити, що Червона гірка або поминальна неділя є одним з головних поминальних днів у році.

Нагадаємо, що заборона на відвідування цвинтарів у кожній області та місті встановлюється місцевою адміністрацією. У Київській області обмеження на відвідування кладовищ буде продовжено до 3 травня. У Харкові обмеження знімуть після 28 квітня. В Одеській області відвідування кладовищ обмежили з 21 квітня через зростання кількості заражених коронавірусом до 11 травня. Повідомляється, що місцева влада визначила перенесення поминальних днів на 6 червня.

У ряді регіонів України доступ на кладовища вирішили закрити, а в деяких заборонили тільки застілля і відвідування великими групами.

Раніше в поліції заявили, що в поминальні дні буде заборонено відвідувати кладовища.