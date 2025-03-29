Поминальная суббота 29 марта: что нельзя делать, народные приметы

29 марта православные христиане в Украине по новому стилю отмечают четвертую, последнюю во время Великого поста, родительскую поминальную субботу. До конца года остается 277 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 29 марта и у кого День ангела.

Родительская поминальная суббота: что надо делать

В этот день верующие приносят в храм записки с именами умерших родственников, которые были православными. Если же кто-то из близких не был крещеным, за него молятся только дома, в частной молитве. Также в церковь приносят постную пищу или кагор для причастия, а после богослужения эти дары передают нуждающимся.

После посещения храма многие люди направляются на кладбище, чтобы помянуть умерших у их могил. Однако главное помнить, что молитва за упокой душ усопших и богослужение важнее похода на кладбище.

Поминовение можно продолжить и дома, где перед трапезой принято читать молитву за души усопших. На столе должны быть только постные блюда, а посередине зажигают церковную свечу, как символ светлой памяти.

Накануне в храмах правят панихиды, которые еще называют "парастасами" - от греческого слова, означающего "просьба" или "ходатайство". Утром происходит заупокойная литургия, после которой священники служат панихиду, произнося имена усопших. Верующие в этот день зажигают свечи не перед иконами, как обычно, а на кануне у Распятия, молясь об упокоении душ родных.

Молитва за умерших

Упокой, Господи, души рабов Твоих (имена), прости им все грехи их, вольные и невольные, даруй им Царствие Твое Небесное и сотвори им вечную память. (Эту короткую молитву следует читать как можно чаще).

Поминальная суббота - лучшее время для посещения кладбища (фото: Freepik.com)

Что нельзя делать 29 марта

В родительскую субботу нельзя ссориться, сквернословить или желать зла, поскольку этот день посвящен единению и молитве за умерших. Также следует избегать сплетен и наговоров на других людей.

Запрещены любые развлечения, веселье и громкие празднования, поскольку этот день должен быть спокойным и благочестивым. В то же время чрезмерная скорбь также не рекомендуется церковью.

Нельзя покидать храм до завершения богослужения, ведь молитва за умерших важнее спешки в делах. Также в церкви не принимают записки с именами некрещеных или самоубийц.

Употребление алкоголя во время поминовения считается большим грехом, поскольку настоящий почет усопшим выражается молитвой, а не застольем. На кладбище запрещено проводить пиры и пить спиртное.

В этот день желательно отказаться от физической работы по дому, на огороде или во дворе, чтобы полностью посвятить время молитве. Запрещено также заниматься рукоделием и другими будничными делами.

Говорить об усопших плохо или осуждать их поступки нельзя, поскольку это проявление неуважения к их памяти. Наоборот, нужно вспоминать их добрыми словами и молиться за их души.

Народные приметы и традиции 29 марта

Облака плывут высоко в небе - это предвещает теплую погоду.

Если птицы возвращаются из теплых краев большими стаями почти одновременно, то весна будет теплой и ранней.

Когда солнечные лучи переливаются разными цветами, стоит ожидать дождя.

Если человек поднимает тяжелую ношу, то вместе с ней берет на себя и дополнительные заботы.

Если 29 марта разбрасывать навоз на огороде или в поле, можно рассчитывать на щедрый урожай.

У кого День ангела 29 марта

29 марта День ангела отмечают:

Иван

Кирилл

Марк

Михаил

Филипп.

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