Поминальна субота 29 березня: що не можна робити, народні прикмети

29 березня православні християни в Україні за новим стилем відзначають четверту, останню під час Великого посту, батьківську поминальну суботу. До кінця року залишається 277 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 29 березня і у кого День ангела.

Батьківська поминальна субота: що треба робити

У цей день віряни приносять до храму записки з іменами померлих родичів, які були православними. Якщо ж хтось із близьких не був хрещеним, за нього моляться лише вдома, у приватній молитві. Також до церкви приносять пісну їжу або кагор для причастя, а після богослужіння ці дари передають нужденним.

Після відвідування храму багато людей прямують на кладовище, щоб пом’янути померлих біля їхніх могил. Однак головне пам’ятати, що молитва за спокій душ покійних та богослужіння є важливішими за похід на кладовище.

Поминання можна продовжити й удома, де перед трапезою прийнято читати молитву за душі спочилих. На столі мають бути лише пісні страви, а посередині запалюють церковну свічку, як символ світлої пам’яті.

Напередодні у храмах правлять панахиди, які ще називають "парастасами" - від грецького слова, що означає "прохання" або "клопотання". Зранку відбувається заупокійна літургія, після якої священники служать панахиду, промовляючи імена покійних. Віряни в цей день запалюють свічки не перед іконами, як зазвичай, а на кануні біля Розп’яття, молячись про спокій душ рідних.

Молитва за померлих

Упокой, Господи, душі рабів Твоїх (імена), прости їм усі гріхи їх, вільні і невільні, даруй їм Царство Твоє Небесне і сотвори їм вічную пам’ять. (Цю коротку молитву слід читати якомога частіше).

Поминальна субота - найкращий час для відвідування кладовища (фото: Freepik.com)

Що не можна робити 29 березня

У батьківську суботу не можна сваритися, лихословити чи бажати зла, оскільки цей день присвячений єднанню та молитві за померлих. Також слід уникати пліток і наговорів на інших людей.

Заборонені будь-які розваги, веселощі та гучні святкування, оскільки цей день має бути спокійним і благочестивим. Водночас надмірна скорбота також не рекомендується церквою.

Не можна залишати храм до завершення богослужіння, адже молитва за померлих важливіша за поспіх у справах. Також у церкві не приймають записки з іменами нехрещених або самогубців.

Вживання алкоголю під час поминання вважається великим гріхом, оскільки справжня шана покійним виражається молитвою, а не застіллям. На кладовищі заборонено проводити бенкети та пити спиртне.

У цей день бажано відмовитися від фізичної роботи по дому, на городі чи у дворі, щоб повністю присвятити час молитві. Заборонено також займатися рукоділлям та іншими буденними справами.

Говорити про покійних погано або засуджувати їхні вчинки не можна, оскільки це вияв неповаги до їхньої пам’яті. Навпаки, потрібно згадувати їх добрими словами й молитися за їхні душі.

Народні прикмети і традиції 29 березня

Хмари пливуть високо в небі - це віщує теплу погоду.

Якщо птахи повертаються з вирію великими зграями майже одночасно, то весна буде теплою та ранньою.

Коли сонячне проміння переливається різними кольорами, варто очікувати дощу.

Якщо людина підіймає важку ношу, то разом із нею бере на себе й додаткові турботи.

Якщо 29 березня розкидати гній на городі чи в полі, можна розраховувати на щедрий урожай.

У кого День ангела 29 березня

29 березня День ангела відзначають:

Іван

Кирило

Марк

Михайло

Пилип.

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