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Хрустящие квашеные огурцы на зиму. Держите старинный рецепт

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Воскресенье 16 июля 2023 18:31
Хрустящие квашеные огурцы на зиму. Держите старинный рецепт Как сделать хрустящие квашеные огурцы (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Квашение огурцов - отличный способ приготовить этот овощ на зиму. Они полезны, в отличие от маринованных, но часто получаются мягкими из-за процесса брожения. Как же сделать огурчики хрустящими?

Старинным рецептом поделились на YouTube-канале Ukrainian Food.

Нам понадобится на 3-литровую банку:

  • Огурцы - сколько влезет
  • Соль - 1 стакан (250 мл)
  • Зелень - по вкусу
  • Чеснок - 3 ст. л.

Как приготовить

Отберите красивые огурцы, вымойте и достаточно плотно заложите в банки.

Засыпьте в каждую банку соль и залейте обыкновенной холодной водой.

Неплотно прикройте и оставьте бродить при комнатной температуре в течение трех суток.

Почистите чеснок и выдавите его, чтобы было по 3 ст. л. на банку, подготовьте соцветия укропа, листья хрена.

Полностью слейте рассол, он нам больше не понадобится.

Добавьте в каждую банку измельченный чеснок, зелень.

Залейте кипяченой горячей водой и плотно закатайте банки. Наши огурчики к зимнему хранению готовы!

В холодном месте они могут стоять 2-3 года.

Раньше мы писали, как приготовить быстрые консервированные огурцы без маринада.

Также о правилах консервирования огурцов рассказал Евгений Клопотенко.

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