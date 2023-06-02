Ошибка в размораживании мяса и рыбы, из-за которой можно засесть в туалете: вы так тоже делаете

Из-за неправильной ошибки в размораживании мяса и рыбы можно получить пищевое отравление. В лучшем случае вы засядете в туалете и день будет испорчен, а в худшем - поедете в больницу. Как правильно размораживать эти продукты?

Главная ошибка в размораживании

По словам диетолога, очень распространена ошибка при размораживании птицы / мяса / рыбы / морепродуктов - выложить в миску и оставить при комнатной температуре, на кухонном столе. Так поступать нельзя, ведь это повышает риски пищевого отравления!

"Независимо от того, это сырое или приготовленное мясо / рыба / морепродукты, они не должны размораживаться при комнатной температуре. Как только они начинают оттаивать и достигают температуры выше 4 градусов (выше температуры холодильника), бактерии, которые могли быть до замораживания, начинают очень быстро размножаться", - подчеркнул диетолог.

Дело в том, что опасная температурная зона составляет от 4 до 60 градусов. Поэтому даже если центральная часть продукта еще не разморозилась и находится в безопасной зоне, по краям уже могут начать размножаться бактерии.

Какие безопасны способы размораживания

В холодильнике

Этот способ самый безопасный, но и самый долгий. Поместите мясо в чистый контейнер или миску, чтобы предотвратить утечку жидкости, желательно - на нижнюю полку, чтобы точно не "натекло".

Даже небольшое количество замороженных продуктов - например, 500 г фарша или куриных грудок, требует целого дня для размораживания. А если вы размораживаете большой кусок мяса, может потребоваться 24 часа.

В холодной воде

Этот метод более быстрый, но с нюансами. Продукты должны быть упакованы в герметичной упаковке или полиэтиленовом пакете.

Выберите один из двух вариантов такой разморозки:

Под постоянным потоком воды из-под крана - прямо в (продезинфицированной) раковине.

В миске с водой, меняя ее каждые 30 минут до полной разморозки. Продукт должен быть полностью покрыт водой.

Небольшое количество (около 500 г) разморозится быстро - через час или меньше, в то время как 1,5-2 кг могут размораживаться 2-3 часа. Помните, что еда из такого продукта должна готовиться сразу же, а повторно замораживать можно только приготовленное.

В микроволновке

Извлеките продукт из упаковки (если она не подходит для микроволновки). Возьмите чистый контейнер или блюдо для стекания жидкости. Поместите продукт и накройте крышкой так, чтобы она не касалась продукта. Необходимо оставить небольшой просвет для выхода пара.

Размораживайте, следуя инструкции микроволновки. И помните, что некоторые части продукта могут перегреться. Готовить после такой разморозки нужно сразу, а повторно замораживать нельзя.

Главное правило для предотвращения пищевых отравлений

"Никогда не размораживайте при комнатной температуре, в гараже, подвале, машине, на улице, на веранде. Эти методы могут сделать продукты опасными для потребления!" - еще раз подчеркнул диетолог.