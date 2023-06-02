Ошибка в размораживании мяса и рыбы, из-за которой можно засесть в туалете: вы так тоже делаете
Из-за неправильной ошибки в размораживании мяса и рыбы можно получить пищевое отравление. В лучшем случае вы засядете в туалете и день будет испорчен, а в худшем - поедете в больницу. Как правильно размораживать эти продукты?
Эти нюансы объяснил в Instagram спортивный диетолог Александр Максименко.
Главная ошибка в размораживании
По словам диетолога, очень распространена ошибка при размораживании птицы / мяса / рыбы / морепродуктов - выложить в миску и оставить при комнатной температуре, на кухонном столе. Так поступать нельзя, ведь это повышает риски пищевого отравления!
"Независимо от того, это сырое или приготовленное мясо / рыба / морепродукты, они не должны размораживаться при комнатной температуре. Как только они начинают оттаивать и достигают температуры выше 4 градусов (выше температуры холодильника), бактерии, которые могли быть до замораживания, начинают очень быстро размножаться", - подчеркнул диетолог.
Дело в том, что опасная температурная зона составляет от 4 до 60 градусов. Поэтому даже если центральная часть продукта еще не разморозилась и находится в безопасной зоне, по краям уже могут начать размножаться бактерии.
Какие безопасны способы размораживания
- В холодильнике
Этот способ самый безопасный, но и самый долгий. Поместите мясо в чистый контейнер или миску, чтобы предотвратить утечку жидкости, желательно - на нижнюю полку, чтобы точно не "натекло".
Даже небольшое количество замороженных продуктов - например, 500 г фарша или куриных грудок, требует целого дня для размораживания. А если вы размораживаете большой кусок мяса, может потребоваться 24 часа.
- В холодной воде
Этот метод более быстрый, но с нюансами. Продукты должны быть упакованы в герметичной упаковке или полиэтиленовом пакете.
Выберите один из двух вариантов такой разморозки:
Под постоянным потоком воды из-под крана - прямо в (продезинфицированной) раковине.
В миске с водой, меняя ее каждые 30 минут до полной разморозки. Продукт должен быть полностью покрыт водой.
Небольшое количество (около 500 г) разморозится быстро - через час или меньше, в то время как 1,5-2 кг могут размораживаться 2-3 часа. Помните, что еда из такого продукта должна готовиться сразу же, а повторно замораживать можно только приготовленное.
- В микроволновке
Извлеките продукт из упаковки (если она не подходит для микроволновки). Возьмите чистый контейнер или блюдо для стекания жидкости. Поместите продукт и накройте крышкой так, чтобы она не касалась продукта. Необходимо оставить небольшой просвет для выхода пара.
Размораживайте, следуя инструкции микроволновки. И помните, что некоторые части продукта могут перегреться. Готовить после такой разморозки нужно сразу, а повторно замораживать нельзя.
Главное правило для предотвращения пищевых отравлений
"Никогда не размораживайте при комнатной температуре, в гараже, подвале, машине, на улице, на веранде. Эти методы могут сделать продукты опасными для потребления!" - еще раз подчеркнул диетолог.
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