Помилка при розморожуванні м'яса та риби, через яку можна засісти в туалеті: ви так теж робите

Через неправильну помилку в розморожуванні м'яса та риби можна отримати харчове отруєння. У кращому разі ви засядете в туалеті і день буде зіпсовано, а в гіршому - поїдете до лікарні. То як правильно розморожувати ці продукти?

Головна помилка в розморожуванні

За словами дієтолога, дуже розповсюджена помилка при розморожуванні птиці / м’яса / риби / морепродуктів - викласти у миску та залишити при кімнатній температурі, на кухонному столі. Так робити не можна, адже це підвищує ризики харчового отруєння!

"Незалежно від того, чи це сире або приготоване м'ясо / риба / морепродукти, вони не повинні розморожуватись при кімнатній температурі. Як тільки вони починають відтавати і досягають температури вище за 4 градуси (вище температури холодильника), бактерії, які могли бути присутніми до заморожування, починають дуже швидко розмножуватися", - наголосив дієтолог.

Річ у тім, що небезпечна температурна зона складає від 4 до 60 градусів. Тому навіть якщо центральна частина продукту ще не розмерзлася і перебуває у безпечній зоні, по краях вже можуть почати розмножуватися бактерії.

Які є безпечні способи розморожування

У холодильнику

Цей спосіб найбезпечніший, але й найдовший. Помістіть м'ясо в чистий контейнер або миску, щоб запобігти витіканню рідини, бажано - на нижню полицю, щоб точно не "натекло".

Навіть невелика кількість заморожених продуктів - наприклад, 500 г фаршу або курячих грудок, потребує цілого дня для розморожування. А якщо ви розморожуєте великий шмат м'яса, може знадобитися 24 години.

У холодній воді

Цей метод швидший, але з нюансами. Продукти мають бути запаковані у герметичній упаковці або поліетиленовому пакеті.

Оберіть один з двох варіантів такого розморожування:

Під постійним потоком води з-під крану - прямо у (продезінфікованій) раковині.

У мисці з водою, змінюючи її кожні 30 хвилин до повної розморозки. Продукт має бути повністю покритий водою.

Невелика кількість (близько 500 г) розморозиться швидко - за годину чи менше, тоді як 1,5-2 кг можуть розморожуватись 2-3 години. Пам'ятайте, їжа з такого продукту має готуватися одразу ж, а повторно заморожувати можна тільки приготоване.

У мікрохвильовці

Дістаньте продукт з упаковки (якщо вона не підходить для мікрохвильовки). Візьміть чистий контейнер або блюдо для стікання рідини. Помістіть туди продукт і накрийте кришкою так, щоб вона не торкалася їжі. Необхідно залишити невеликий просвіт для виходу пари.

Розморожуйте, дотримуючись інструкції мікрохвильовки. І пам'ятайте, що окремі частини продукту можуть перегрітися. Готувати після такої розморозки треба одразу, а заморожувати повторно не можна.

Головне правило для запобігання харчовим отруєнням

"Ніколи не розморожуйте при кімнатній температурі, в гаражі, підвалі, машині, надворі, на веранді. Ці методи можуть зробити продукти небезпечними для споживання!" - ще раз підкреслив дієтолог.