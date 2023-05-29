5 самых опасных продуктов в мире: украинцы это тоже покупают и едят

По крайней мере, три из пяти опасных продуктов употребляют в пищу и украинцы. Так что если вы не знаете, как их правильно готовить, и в каких количествах употреблять - лучше не рискуйте.

Некоторые пищевые продукты считаются очень опасными, но их все равно употребляют в пищу. Если вы думаете, что в этом списке только экзотика, это не так.

О чем идет речь - узнайте в материале Styler далее.

Рыба фугу

Это популярная в Японии рыба, из которой готовить блюда могут только профессионалы. Иначе она может убить, ведь содержит смертельный яд.

В рыбе фугу содержится опасное вещество - тетродотоксин, которое чрезвычайно быстро всасывается и приводит к плачевным последствиям. Вы можете не знать, но тетродотоксин ядовитее, чем известный токсин - цианид.

Рыба фугу очень ядовита (фото: Википедия)

Шеф-повара проходят серьезную подготовку в течение нескольких лет, прежде чем им разрешается готовить рыбу и подавать ее клиентам. Чтобы блюдо стало безопасным, повара аккуратно удаляют ядовитые части рыбы - мозг, кожу, глаза, печень и кишечник.

Сашими из рыбы фугу (фото: instagram.com)

Сыр кассу марцу

Этот деликатес с острова Сардиния внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый опасный сыр в мире. Более того, на территории Европейского Союза продажи этого сыра официально запрещены.

И неудивительно, ведь даже в переводе casu marzu означает "гнилой сыр", в разговорном языке также используют изречение "червивый сыр".

Пока вы едите его, на вас могут выпрыгнуть личинки сырных мух. Звучит отвратительно, но на родине сыр считается настоящим деликатесом.

Кассу марцу слишком экзотический (фото: Википедия)

Кассу марцуа готовят из сардинского пекорино, похожего на пармезан сорта сыра, добавляя в него личинки. Они ускоряют процесс разложения, поэтому сыр становится очень мягким, а внутри даже жидким.

Специфический вкус сыру придают продукты пищеварения личинкам. Чтобы его отведать, следует выковырять личинки (но осторожно, они могут прыгать на расстояние до 15 сантиметров). Говорят, что настоящие любители едят его с личинками.

Прежде всего, опасно есть сыр с мертвыми личинками, поскольку это означает, что он пропал. Потребление несвежего сыра может вызвать расстройство желудка, рвоту и диарею.

Ревень

Удивлены? Стебли ревеня используют в пищу многие народы, в том числе и украинцы. Из него готовят кисель, пироги, желе. Но он не так безобиден, как можно подумать.

Растение содержит щавелевую кислоту, которая в больших дозах вызывает тошноту, мешает всасыванию минералов и может способствовать развитию камней в почках.

С ревенем следует быть осторожнее (фото: pixabay)

Вы вряд ли съедите слишком много, чтобы отравиться, но людям с почечнокаменной болезнью, при нефрите, подагре, заболеваниях печени и желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки лучше быть осторожными.

Красная фасоль и соя

Оказывается, что сырая красная фасоль и соевые бобы содержат вещество, которое не переваривает наш организм. Поэтому важно правильно готовить их во избежание пищевого отравления.

Речь идет о разновидности жиров - фитогемагглютинин, который наш организм не переваривает. Он может вызвать сильные боли в желудке и рвоту.

Красная фасоль может быть опасна (фото: pixabay)

Перед тем как варить фасоль или бобы обязательно их надо замачивать не менее 12 часов. Это поможет устранить и другой природный токсин в бобовых - фермент трипсин, который также мешает пищеварению.

Мускатный орех

Эта известная специя, которую мы добавляем в выпечку, соусы, мясные блюда. Но в больших дозах он влечет за собой серьезные проблемы с пищеварением.

Если его употреблять в большом количестве, он может иметь ужасающие побочные эффекты: сильную тяжесть, тошноту, боль, судороги, а также психические расстройства.

На протяжении веков мускатный орех был распространенным галлюциногеном.

Мускатный орех - известный галлюциноген (фото: freepik)

Для получения эффекта достаточно употребить пять перетертых орешков. Но вместе с психоделическим путешествием вы получите очень неприятные ощущения со стороны ЖКТ, которые могут длиться целые сутки. А о долгосрочных последствиях стоит только догадываться.