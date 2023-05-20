Смотрите, как выглядит самое дорогое мороженое в мире за 250 тысяч

Самое дорогое мороженое в мире, изготовленное японским брендом, обойдется гурманам в сотни тысяч. За такие деньги можно купить хороший автомобиль или даже однушку в Киеве.

Как выглядит рекордсмен и из чего его готовят, пишет EatThis .

Что известно о сверхдорогом десерте

Рекордное мороженое стоит 6696 долларов (247 332 грн) за одну порцию и содержит роскошные ингредиенты, обычно встречающиеся в меню ресторанов для гурманов.

Десерт под названием Бякуя (Byakuya), производит японский бренд мороженого Cellato.

Что в составе мороженого

Мороженое подают с белым трюфелем, пармезаном Реджано и осадком сакэ, традиционным японским ингредиентом, побочным продуктом процесса производства напитка.

Cellato описывает Byakuya как "богатое и мягкое мороженое" с "чувственным и неповторимым ароматом" благодаря этим сложным, ароматным ингредиентам.

Мороженое поливают съедобным сусальным золотом, маслом белого трюфеля. И подают вместе с металлической ложкой ручной работы, изготовленной с использованием тех же методов и материалов, которые использовались для строительства храмов и святынь.

Технологию производства разрабатывали 1,5 года

"Нам понадобилось более 1,5 лет, чтобы разработать продукт, придерживаясь многих попыток и ошибок, чтобы получить правильный вкус. Достижение титула Книги рекордов Гиннеса сделало все усилия ненапрасными", - сказал представитель Cellato.

Главным виновником астрономической цены является белый трюфель из Италии, который стоит более 15 тысяч долларов за килограмм.

Если вы можете позволить себе заплатить около 7000 долларов за один десерт, Cellato рекомендует полить мороженое маслом белого трюфеля и помешивать, пока оно не станет достаточно мягким.