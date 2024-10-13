"Объятия спасли нам жизнь": зависшая над пропастью пара чудом выжила в Гималаях

Пара альпинистов оказалась в смертельно опасной ловушке во время подъема на Гималайскую гору. Они фактически зависли над бездной и признаются, что от смерти их спасли крепкие объятия.

Что известно об этой фантастической и шокирующей истории спасения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

37-летняя Фэй Меннерс и 31-летняя американская альпинистка Мишель Дворак считались пропавшими в Гималаях несколько дней. Связь с парой прервалась во время их восхождения на гору Чаукхамба в Индии.

Они успели отправить паническое сообщение в базовый лагерь и сообщили, что попали в беду, так как остались без своего альпинистского снаряжения, палатки и еды - все это полетело в ущелье.

Совершенно беспомощны они застряли на высоте 6015 метров, где и провели несколько дней, пока благодаря смелой вертолетной миссии их не спасли. Во время восхождения начался камнепад, из-за которого они потеряли все, что у них было.

"Нас спасло только тепло нашего тела. Объятия спасли нас. Со снаряжением вы все еще можете рассматривать некоторые варианты. А без него ты чувствуешь себя беспомощным. Вы ничего не можете сделать, чтобы добраться до безопасного места. Мы даже не могли пробовать спуститься", - признается Мишель.

Фэй Мэннерс на высоте 6015 метров (фото: instagram.com/faymanners)

Фэй Меннерс была первой женщиной, завершившей восхождение по маршруту Phantom Direct на южной стороне Grandes Jorasses, самого длинного ледового маршрута в массиве Монблан.

После камнепада она осталась вообще только в легкой одежде. Утром и днем Фей и Мишель могли хоть немного погреться под солнцем. А вечером и ночью было очень холодно.

"Я все время дрожала. О, мне было так холодно", - говорит Фэй.

Холод и возрастающая вероятность того, что их не удастся спасти, давили на них несколько дней подряд. Но они верили в спасение до последнего.

В то время в базовом лагере знали, что они живы и делали все для их спасения. Вечером весь свет в лагере выключался, и все смотрели вверх, чтобы увидеть мерцавший в темноте свет.

"Мы знали, что с ними все в порядке, нам просто нужно было быстро до них добраться", - рассказал директор индийского альпинистского фонда, полковник Мадан Гурунг.

Фэй Меннерс (фото: instagram.com/faymanners)

Как-то женщины увидели и услышали, как над ними пролетел спасательный вертолет, но их пилот не увидел. Альпинистки были просто в отчаянии.

"Это было так тяжело... Увидев вертолет, мы получили надежду, но потом, когда он улетел, и даже звук исчез...", - рассказала Меннерс.

Благодаря поисковым усилиям ВВС Индии, Государственным силам реагирования на стихийные бедствия и Государственному управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий, альпинисток удалось спасти.

В тот момент они были настолько истощены, что выглядели пьяными. Женщинам пришлось на высоте более 6000 метров провести несколько дней, фактически - на крохотном выступе над пропастью.

Британка Фэй Меннерс переехала в Альпы, чтобы посвятить свою жизнь горам, она профессиональная альпинистка и стала первой, кто прошел ряд сложных маршрутов и одолел разные альпийские вершины.

Мишель Дворак (фото: instagram.com/michelle_divorjaque)

Ее спутница Мишель – тоже опытная альпинистка и в свободное время от восхождений, она работает ассистентом преподавателя в Университете Вашингтона.

Стоит отметить, что Меннерс после своего спасения сказала журналистам, что не исключает еще одну попытку подняться на Чаукхамбу - но позже.