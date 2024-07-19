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Умер звезда сериалов "Отчаянные домохозяйки" и "Теория большого взрыва"

Боб Ньюхардт (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

В возрасте 94 лет умер известный американский актер Боб Ньюхарт.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Variety.

Так, легенды комедии "Отчаянные домохозяйки" не стало в его доме в Лос-Анджелесе после "серии непродолжительных болезней". Смерть кинозвезды подтвердили публицист Джерри Дигни и родственники.

"Наш отец умер сегодня утром в окружении всей нашей семьи. Мы счастливы, что он воссоединился с нашей мамой и всеми своими друзьями, которые его ждут. Спасибо за все ваши добрые пожелания", - сообщили близкие актера.

"Его очень любили все, но особенно дети и внуки. С уважением ко всем, семья Ньюхарт", - говорится в заявлении.

Боб Ньюхарт (фото: кадр из сериала "Шоу Боба Ньюрхарта")

Краткая биография Боба Ньюхарта

Комик стал широко известен благодаря роли отчима одной из главных героинь сериала «Отчаянные домохозяйки» Сьюзан Майер, а также благодаря роли Артура Джеффриса (Профессор Протон) в сериале "Теория Большого взрыва", за которую он получил премию Эмми в 2013 году как лучший приглашенный актер.

В 1960-м Ньюхарт сделал популярными записи стендап-комедии, и два его шоу имели огромный успех. В 1961-1962 годах на канале CBS выходила программа "Шоу Боба Ньюхарта", за которую он был удостоен Премии Пибоди за выдающийся вклад в радио и телевидение.

Боб Ньюхарт (фото: кадр из сериала "Шоу Боба Ньюрхарта")​​​​​​​


После премьеры шоу импровизированные телефонные звонки стали популярным элементом комедийных программ.

В1972 году шоу вернулось на телевидение и выходило шесть лет. Тогда актер создал персонажа Боба Гартли, психолога из Чикаго, который стал популярным мемом в интернете.

Второе телевезионное шоу артиста, "Ньюхарт", начало выходить на CBS в 1982 году и быстро заняло прочное место в рейтингах канала. За восемь сезонов оно было номинировано на премию "Эмми" 25 раз.

Финал программы считается одним из величайших в истории телевидения.

Кроме того, у артиста есть множество ролей в кино и озвучивание мультфильмов.

Ранее мы рассказывали, что умер известный украинский актер.

Также мы писали, что умер актер сериала "Нюхач-2".

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