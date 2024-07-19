Помер зірка серіалів "Відчайдушні домогосподарки" і "Теорія великого вибуху"

Так, легенди комедії "Відчайдушні домогосподарки" не стало в його будинку в Лос-Анджелесі після "серії нетривалих хвороб". Смерть кінозірки підтвердили публіцист Джеррі Дігні та родичі.

"Наш батько помер сьогодні вранці в оточенні всієї нашої родини. Ми щасливі, що він возз'єднався з нашою мамою і всіма своїми друзями, які на нього чекають. Дякую за всі ваші добрі побажання", - повідомили близькі актора.

"Його дуже любили всі, але особливо діти та онуки. З повагою до всіх, сім'я Ньюхарт", - ідеться в заяві.

Боб Ньюхарт (фото: кадр з серіалу "Шоу Боба Ньюрхарта")

Коротка біографія Боба Ньюхарта

Комік став широко відомим завдяки ролі вітчима однієї з головних героїнь серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Сьюзан Маєр, а також завдяки ролі Артура Джеффріса (Професор Протон) у серіалі "Теорія Великого вибуху", за яку він здобув премію Еммі у 2013 році як найкращий запрошений актор.

У 1960-му Ньюхарт зробив популярними записи стендап-комедії, і два його шоу мали величезний успіх. У 1961-1962 роках на каналі CBS виходила програма "Шоу Боба Ньюхарта", за яку він був удостоєний Премії Пібоді за видатний внесок у радіо і телебачення.

Боб Ньюхарт (фото: кадр з серіалу "Шоу Боба Ньюрхарта")

Після прем'єри шоу імпровізовані телефонні дзвінки стали популярним елементом комедійних програм.

У 1972 році шоу повернулося на телебачення і виходило шість років. Саме тоді актор створив персонажа Боба Гартлі, психолога з Чикаго, який став популярним мемом в інтернеті.

Друге телевезійне шоу артиста, "Ньюхарт", почало виходити на CBS у 1982 році і швидко зайняло міцне місце в рейтингах каналу. За вісім сезонів воно було номіновано на премію "Еммі" 25 разів.

Фінал програми вважається одним із найвеличніших в історії телебачення.

Крім того, в артиста є безліч ролей у кіно та озвучування мультфільмів.