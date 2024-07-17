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Еще одна потеря: умер актер сериала "Нюхач-2"

Среда 17 июля 2024 18:14
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Еще одна потеря: умер актер сериала "Нюхач-2" Игорь Щербак (фото: facebook.com/molodyytheatre)
Автор: Иванна Пашкевич

В возрасте 69 лет умер украинский актер театра и кино Игорь Щербак.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт "Молодого театра", в котором работал артист.

Умер Игорь Щербак

В посте театра отмечается, что актер был хорошим другом и талантливым артистом.

Что стало причиной смерти мужчины - неизвестно.

"Отошел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера", - говорится в заметке театра.

"Мы будем помнить Игоря хорошим другом и талантливым артистом, который всегда умел создать вокруг себя легкую атмосферу творчества. Покойся с миром, друг! Вечная память!", - говорят коллеги о Щербаке.

Еще одна потеря: умер актер сериала &quot;Нюхач-2&quot;

Игорь Щербак (фото: facebook.com/molodyytheatre)

Краткая биография актера

Заслуженный артист Украины родился 10 апреля 1956 года в Киеве. В 1977 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого (ныне Национальный университет им. Карпенко-Карого), где учился на курсе В. Быковца.

Он работал в Киевском театре оперетты, а с 1981 года - в Киевском Молодом театре.

Украинские зрители знают его по ролям в проектах "Нюхач-2", "Письмо надежды", "Центральная больница", "Скорая помощь" и "Возвращение Мухтара-4".

Щербак также занимался дубляжем и озвучкой. Его голосом разговаривают персонажи в таких проектах, как "Чип и Дейл: бурундучки-спасатели", "Первый мститель", "Оз: Великий и могучий", "Одинокий рейнджер" и "Железный человек-3".

Ранее мы рассказывали, что умер известный украинский актер.

Также писали, что не стало Шеннен Догерти - звезды сериала "Все женщины - ведьмы".

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