Умер известный украинский актер: ему было всего 24 года

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу "Театра на Подоле", где артист работал.

Дарьюш Эслами умер

Что стало причиной смерти молодого артиста - пока неизвестно. Однако в театре сообщают, что у актера остановилось сердце.

"Сегодня (16 июля - прим. ред.) остановилось сердце нашего актера Дарьюша Эслами. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Дарьюш Эслами (фото: instagram.com/dariusheslami)

Мама Дарьюша, Глафира Витальевна, подтвердила потерю казнь сына. Женщина призналась, что теперь не знает, как без него жить.

Также она сказала, что артист действительно имел проблемы с сердцем.

"Не могла насмотреться на тебя, не могла вдохновляться тобой, постоянный "дефицит тебя" чувствовала, боялась вслух и публично тобой гордиться, чтобы не "спугнуть", как я была счастлива твоим успехам и победам...", - написала она под публикацией.

"Я горжусь тобой, моя самая большая любовь всей моей жизни! Добрее твоего сердца, хоть и такое больное, я не знаю...Как нам теперь жить без тебя!", - добавила она.

Краткая биография Дарьюша Эслами

Дарьюш - украинский актер, учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Дарьюш Эслами (фото: instagram.com/dariusheslami)

Он работал в "Театре на Подоле", где исполнил роли в таких спектаклях, как "Незнакомка", "Сон летней ночи", "Комедианты" и "Уважаемые сумасшедшие".

В дополнение к театральной деятельности артист снялся в нескольких кинофильмах, например, в сериале "Слуга Народа".