Британский актер Саймон Фишер-Бекер, известный по ролям в фильмах "Гарри Поттер" и "Доктор Кто", умер в воскресенье, 9 марта. Ему было 63 года.

РБК-Украина (проект Styler) пишет, что об этом известно.

"Привет всем. Это Тони, муж Саймона. У меня очень грустные новости. Сегодня в 2:50 дня Саймон скончался. Я оставлю этот аккаунт открытым на некоторое время. Я не уверен, что буду снова публиковать посты. Спасибо", - сказано в сообщении на странице Фишер-Бекера в соцсети Facebook.

О причинах смерти не сообщается.



Умер звезда "Гарри Поттера" и "Доктора Кто" (фото: flickr.com)

В то же время его агент Ким Барри из Jaffrey Management также подтвердила СМИ, что актер умер в воскресенье.

"Я потеряла не только клиента в лице Саймона Фишера-Беккера, но и близкого друга, с которым мы дружили 15 лет. Я никогда не забуду тот телефонный звонок, который я ему сделала, когда ему предложили роль Дориума Малдовара в "Докторе Кто", - отметила она в комментарии Metro.

Также она рассказала, что Саймон также был писателем, рассказчиком и отличным оратором.

"Он очень помог мне, был добрым, любезным и интересовался всеми. Мои соболезнования его мужу Тони, брату, племянникам, племянницам и другим близким, а также его легиону поклонников", - подытожила Ким Барри.



Саймон Фишер-Беккер (фото: flickr.com)

Что известно про Саймона Фишер-Беккера

Будущий актер родился 25 ноября 1961 года в Лондоне. Дебютировал в кино в 1990 году.

Он снимался в классических телешоу, а также сыграл роль в фильме-мюзикле "Отверженные", получившем "Оскар" в 2012 году.

Многие поклонники знают его по роли межгалактического торговца Дориума Малдовара в "Докторе Кто" - фантастической франшизе от BBC. Его персонаж с синей кожей появился в пятом и шестом сезонах.

Еще одна запоминающаяся роль британского актера - призрак Толстого Монаха в экранизации "Гарри Поттер и философский камень (2001). Напомним, Толстый Монах - привидение факультета Пуффендуй в школе Хогвартс.

В последнее время он был видеоблогером, а также написал короткие мемуары о своей жизни и карьере.



Актер сыграл эпизодическую роль в "Гарри Поттере" (фото: flickr.com)

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