58-летний Венсан Кассель впервые показал сына, которого ему родила молодая возлюбленная

Известный французский актер и продюсер Венсан Кассель в январе 2025 года в четвертый раз стал отцом. Его возлюбленная, бразильская модель Нара Баптиста, родила ему сына, которого Кассель впервые показал на фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram актера.

На фото его девушка позирует в бикини на фоне океана и пальм, а на руках она держит их сына Каэтано.

"Спасибо, моя любовь", - трогательно подписал он фото, на котором девушка кормит малыша.



Молодая девушка Венсана Касселя с их сыном (фото: instagram.com/vincentcassel)

Что известно про отношения Венсана Касселя с моделью

В 2023 году актер развелся со своей второй супругой, моделью Тиной Кунаки, которая моложе его на 31 год. Они были вместе около 5 лет и воспитывали дочь. Что стало причиной разрыва пары, не известно, по слухам - измена девушки.

А уже в ноябре 2023 года Кассель официально подтвердил свои отношения с моделью Нарой Баптистой.

На сегодняшний день девушке 29 лет, она принимала участие в конкурсе "Мисс Вселенная Австралия 2020", а также работала моделью в агентстве Chic Management Brisbane в Квинсленде.

В мае 2024 года Кассель с молодой возлюбленной посетил Каннский кинофестиваль - там пара позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа".

Летом они опубликовали в Instagram несколько совместных фото в честь 1-й годовщины отношений. А уже в сентябре в блоге модели появились фото с округлым животиком. Сам Кассель новость о беременности Нары Баптисты не комментировал.

Девушка, несмотря на интересное положение, продолжала публиковать в блоге достаточно откровенные фото и видео.

В начале января 2025 года модель родила Касселю сына, которого назвали Каэтано. Возлюбленная актера уже показала фигуру в бикини спустя месяц после родов.

Напомним, у него уже есть две дочери от актрисы Моники Белуччи - Дева Кассель (2004 г. р.) и Леони Кассель (2010 г. р.), а также дочь от Тины Кунаки - Амазони Кассель (2019 г. р.).



Венсан Кассель и Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

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